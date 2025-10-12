Las lluvias destapan en la terraza de un piso de Valencia los restos de una persona fallecida hace 15 años

Edificio en el que ha sido hallado el fallecido. EFE/ Kai Försterling

Los restos de una persona que llevaba 15 años fallecida han sido encontrados este sábado en un piso de la ciudad de Valencia, según fuentes de la Policía Nacional, que han indicado que en principio se descarta la etiología homicida o violenta y, a falta de determinar, parece haber sido accidental o natural.

Según ha adelantado Levante-EMV, los restos óseos han sido hallados en un piso del barrio de la Fuensanta situado en el último piso de un edificio, cuya terraza se ha inundado después de que, al parecer, el desagüe se ha atascado debido a las intensas lluvias registradas en la ciudad.

Según han informado los vecinos, el líquido que ha comenzado a caer en las viviendas inferiores era de color negro y con mal olor, por lo que han avisado a la Policía Local y a los bomberos.

Según han informado a EFE fuentes municipales, los bomberos han acudido al lugar por una fuga de agua.

Los diarios locales explican que una vez han accedido al piso, donde habían anidado un elevado número de palomas, han descubierto el esqueleto que, según han señalado vecinos del edificio, podrían corresponder a un hombre que lleva fallecido al menos quince años.

Fuentes de la Policía Nacional solo han podido confirmar a EFE que hasta el lugar se ha desplazado el grupo de homicidios pero al descartar en principio cualquier etiología violenta u homicida se ha hecho cargo de las diligencias la Comisaría del Distrito de Abastos.

También han indicado que la muerte de esta persona, que al parecer llevaba muerto "bastantes años", podría ser, a falta de determinar, accidental o natural.