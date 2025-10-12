Inma (56) denuncia "la lentitud" para lograr la dependencia de su padre, de 90: "Han tardado 340 días, es una vergüenza"

Prácticamente un año para lograr la dependencia de su padre, de 90 años. Así explica Inma Guillamón su "calvario" para zanjar una gestión administrativa que ha tardado "340 días".

El tiempo medio de espera en la Comunitat es de 305 días según publicó esta misma semana el Ministerio de Derechos Sociales. "Es lamentable que tarden tanto en tramitar la ayuda para una persona dependiente, si la pido es porque la necesito. Es una vergüenza", subraya.

Ahora, después de un año ya ha logrado la ayuda para su padre, José, de 90 años recién cumplidos. Pero su lucha no ha terminado, ya que ahora necesita hacer lo mismo con su madre, Concha, de 86 años.

Se trata de un matrimonio de ancianos que reside en la ciudad de Valencia. Llevan toda la vida trabajando y, desde que se jubilaron, cobran una pensión media.

Desde la pandemia, su vida no ha vuelto a ser como antes. Tanto tiempo en casa hizo que perdieran movilidad y, sumado a la edad que tienen, poco a poco fueron sintiéndose menos ágiles.

José tiene problemas en la circulación y le cuesta andar. Concha lleva años con las dos rodillas operadas, además de algún problema de espalda.

Estas limitaciones han hecho que el matrimonio necesite apoyo en su día a día. Primero, con una silla de ruedas para José. Después, con una persona que les ayude en las tareas cotidianas.

Todo, evidentemente, tiene un coste. Una suma económica a la que es complicado hacer frente mes tras mes con unas pensiones modestas. Teniendo en cuenta, claro, los gastos en alimentación y otros servicios básicos, que se han incrementado con el paso de los años.

Inma recuerda perfectamente cómo empezó el proceso de tramitación con su padre: "Solicité la ayuda para una persona dependiente el 23 de abril de 2024", apunta.

No fue hasta el 31 de marzo de 2025 cuando "la asistente social fue a valorar el grado de dependencia". 340 días después de su solicitud. Entre medias, silencio.

Un año después, la historia se repite. Esta vez con su madre, de 86 años cumplidos este mismo mes de octubre.

Explica cómo recientemente ha intentado "pedir información en Servicios Sociales de Patraix para solicitar la ayuda". Desde allí le indican que no puede hacer la gestión sin tener cita previa.

Y aquí llega su nuevo problema: "Me dicen que la última hora de atención es a las 13.30". Argumenta que le resulta imposible pedir permiso en su lugar de trabajo para gestionar esto, y la respuesta es sorprendente: "Me dijeron que si no puedo ir es mi problema".

Esto, asegura, es una situación nueva. No le ocurrió con su padre porque "antes atendían un día por la tarde", pero eso ha cambiado. De cualquier forma, reivindica que "un empleado público no entiende que en algunas empresas privadas no se puede pedir permiso para eso".

Desesperada por no poder realizar el trámite, opta por poner una reclamación en el lugar. "Me dijeron que había que ponerla en otro sitio y también de 9 a 14.00 horas", señala, incrédula.

Y sostiene: "Creo que atender un día por la tarde en centros públicos no es ninguna locura y facilitaría las cosas a mucha gente en lugar de poner obstáculos".

A la cabeza

Esta misma semana, el Ministerio de Derechos Sociales indicaba que la Comunitat Valenciana se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor tiempo de tramitación en la lista de espera de la dependencia. En concreto, son 305 días los que pasan desde que se solicita hasta que se resuelve.

Según este, el tiempo medio de gestión se sitúa en 349 días, un dato que supone una "ligera subida" respecto a junio (342 días), pero mantiene una reducción de 57 días respecto al pico alcanzado en el año 2021.

Además, desde el Ministerio señalan que las comunidades con mejor desempeño en este indicador son Ceuta (66 días), Castilla y León (113) y País Vasco (130), y casi todas las comunidades han logrado reducir el tiempo medio de tramitación.