La Aemet reactiva la alerta naranja por fuertes tormentas: estos son los municipios que suspenden las clases este lunes

Las previsiones meteorológicas ante el avance de la dana Alice sobre la Comunitat Valenciana ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a reactivar la alerta de nivel naranja ante la llegada de fuertes tormentas y precipitaciones.

Aemet ha reactivado el nivel naranja que estará en marcha desde las 10:00 horas de este lunes, especialmente sobre el litoral norte y sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de Castellón.

Se esperan chubascos y tormentas, que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes, y no se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Dadas las previsiones, para este lunes todavía se extreman las precauciones. Por su parte, la Universitat de València mantiene el nivel de emergencia 2, lo que supone la suspensión de la actividad docente presencial en todos sus campus e instalaciones para este lunes, 13 de octubre.

En un comunicado, la institución académica ha señalado que las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad online "siempre que sea posible".

En cuanto a las prácticas externas y clínicas, "se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen". "En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado", ha apuntado.

La UV, respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), ha recomendado que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo.

No obstante, sus edificios e instalaciones permanecerán abiertos en el horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad, ya sea por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen.

Municipios sin clases

También, diferentes municipios han comunicado la suspensión de la actividad lectiva para este lunes ante la reactivación de la alerta naranja.

El Ayuntamiento de Alfafar ha comunicado la suspensión de "todas las clases lectivas y no lectivas", además del cierre de parques y jardines, edificios municipales y cancelación de las actividades lectivas al aire libre en todo el municipio.

El Ayuntamiento deAlbal, al igual que Massanassa y Catarroja, ha comunicado que suspenden toda la actividad lectiva en sus centros escolares, así como las actividades al aire libre y municipales.

Por último, se ha sumado el consistorio de Alcàsser, que cierra todos sus centros escolares "para garantizar la seguridad de la ciudadanía".

Además, el Ayuntamiento de Valencia ya anunció hace casi un mes que suspendería las clases en los centros escolares de las zonas inundables, así como específicamente de las pedanías afectadas por la dana del 29-O, cuando se decrete alerta naranja por los servicios de emergencia.