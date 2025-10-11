La dana Alice descarga con fuerza en la comarca de La Ribera: 100 l/m2 en una hora en Carcaixent (Valencia)

Las fuertes precipitaciones provocadas por la dana Alice han descargado con una intensidad torrencial la tarde de este sábado en Carcaixent (Valencia).

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), los cuales ha comunicado a través de redes sociales, el municipio ha registrado 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que en estos momentos se registran chubascos de intensidad "muy fuerte" o "torrencial" en una zona "muy reducida" de la Ribera Alta, entre Alzira y Carcaixent. "No hay tormenta, pero el núcleo está estático en la zona de Carcaixent", ha apuntado.

Este núcleo de precipitación estático también afecta a Alzira, pero con "menos intensidad", ha precisado el organismo de meteorología, al tiempo que ha recalcado que "en zonas próximas no llueve". "Afecta a una zona reducida de la Ribera Alta", ha subrayado.

De la misma manera, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha resaltado que la dana Alice está dejando lluvias intensas y persistentes con acumulados de precipitaciones importantes que "provocan el estancamiento de agua y reduce la capacidad de evacuación".

🌧 Situació a Carcaixent (17:45 h). Vídeo que ens envia el nostre soci Santi Moltó.



S'acumulen ja hui prop de 200 l/m² de pluja, 100 en 1 hora. Imprrssionant! pic.twitter.com/TQMwWZ8HAo — AVAMET (@avamet) October 11, 2025

Por ello, ha subrayado la importancia de evitar la utilización del coche y los desplazamientos por carretera; así como, si fuera necesario su uso, evitar los pasos subterráneos y puentes.

Temporal en la Comunitat

El 112 ha gestionado 392 incidentes relacionados con las precipitaciones que se están caracterizando por su persistencia y su torrencialidad puntual en algunos municipios, según ha indicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha informado de que de momento los barrancos circulan con un caudal "óptimo" aunque ha pedido seguir las recomendaciones y "extremar las precauciones" ya que continúa lloviendo y sigue activa la alerta naranja.

A consecuencia del temporal, la línea 1 de metro entre Torrent y Castelló está interrumpida y se ha establecido un servicio de autobús que no para en apeaderos, según han informado desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

También está suspendida la circulación ferroviaria por vía entre Catarroja y Alfafar-Benetússer por la presencia de un árbol apoyado sobre la catenaria, y se circula por la vía II, según informa Adif.

Hasta ahora el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido una veintena de avisos, cerca de la mitad por saneamientos de fachadas y retirada de árboles, mientras que otros 7 han sido por asistencia a vehículos que habían quedado atrapados por el agua, la mayoría en Sagunto, aunque las personas han podido salir de ellos por sus propios medios.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha actuado en varios servicios como el desbordamiento del alcantarillado y un achique en una vivienda en Borriana, la revisión de una vivienda en Nules por caída de cascotes o el traslado de una persona con dificultades hasta su vivienda que se encuentra en una calle con acumulación de agua en Moncofa.

En Alicante se han realizado un total de 20 actuaciones en 12 localidades, principalmente en Pilar de la Horadada, con 5 intervenciones, donde se han atendido filtraciones, se han hecho achiques y se ha atendido a vehículos bloqueados por el agua. Se ha tenido que rescatar a una conductora del interior de su vehículo en ese mismo municipio.

En la ciudad de Valencia se ha cerrado el jardín del Turia, al igual que el resto de jardines, y la Policía Local lo está recorriendo y recomendando a las personas que están allí que lo abandonen, ya que se recomienda no practicar deporte al aire libre.