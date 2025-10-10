Alerta por la dana Alice en la Comunitat Valenciana: habrá tormentas fuertes y persistentes durante todo el fin de semana

La dana Alice golpea la Comunitat Valenciana. Durante la jornada del jueves y también la del viernes, el temporal ha descargado con fuerza en prácticamente toda la autonomía, donde está activada la alerta amarilla y naranja en puntos de Castellón y Valencia, y el aviso rojo en la provincia de Alicante.

Esta situación de inestabilidad y de fuertes precipitaciones se prolongará a lo largo de todo el fin de semana, en el que llegarán tormentas fuertes y persistentes en el litoral de la mitad sur especialmente, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.

De cara a la previsión de este viernes y del fin de semana, Emergencias ha ampliado la alerta naranja por lluvias al litoral de Castellón, que antes estaba en amarillo, y mantiene el nivel rojo en el litoral sur de Alicante y naranja en el litoral e interior sur de Valencia y litoral norte de Alicante.

El sábado estará todo el litoral de la Comunitat Valenciana en aviso nivel naranja por precipitaciones que pueden acumular 40 l/m2 en una hora y 100 l/m2 en doce horas, e ir acompañados de rachas muy fuertes de viento.

También hay aviso amarillo en el interior de Alicante y de Castellón por acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 en 12 horas; y en el interior de Alicante y el interior sur de Valencia por 30l/m2 en una hora y 80 en doce horas. En ambos casos podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

En esa jornada, el cielo seguirá cubierto y se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral y zonas colindantes, sin descartar que se extiendan a otras zonas, y desplazándose de sur a norte, según la Aemet.

El domingo solo estará activo el aviso amarillo en el litoral de Castellón y del norte de Valencia por acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

También predominará el cielo nuboso o cubierto, y se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral central y norte, sin descartar que se extiendan a otras zonas.

Lluvias en la provincia de Alicante. EFE/Pablo Miranzo

"Aunque el temporal se va a prolongar hasta el lunes, mañana y el sábado van a ser los días más adversos. El sur de Alicante está mañana en aviso rojo. La zona más expuesta es el extremo sur: la Vega Baja y el Baix Vinalopó", ha recordado la AEMET

La Safor y la Marina Alta

Durante la jornada del viernes, en la provincia de Valencia la dana ha descargado especialmente sobre las comarcas de La Marina Alta y La Safor, donde ha dejado acumulados de 100 l/m2 en algunos municipios durante la mañana.

También ha dejado acumulados de más de 70 l/m2 en puntos de las comarcas valenciana de La Costera y de la Vall d'Albaida, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), que indica que en las Islas Columbrete (en Castellón) se ha llegado a 164 l/m2.

Por su parte, los bomberos del Consorcio han informado de que desde las seis de la madrugada y hasta las 11:30 horas han realizado decenas de servicios relacionados con la lluvia, entre ellos tres de vaciado de agua o revisión de filtraciones en Alcàsser, Gandia y Cullera

Zona cero del 29-O

En la zona cero de la dana, aunque no está activado el máximo nivel de alerta por las precipitaciones que se avecinan, las precauciones ya son máximas en todos los municipios que fueron afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

A lo largo de la semana, se han registrado también acumulados importantes en municipios como Catarroja, donde algunas calles han tenido algunos palmos de agua y algunos garajes también han sufrido leves inundaciones.

⛈️ Las fuertes lluvias de esta pasada madrugada han provocado algún desperfecto en algún municipio, como por ejemplo en Catarroja (V) 🚧



📝 En estos momentos (11h), llueve ligero pero de forma persistente en el municipio 📍 #DanaAlice pic.twitter.com/GziA9I8dIY — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) October 9, 2025

Desde la medianoche, los municipios donde más ha llovido han sido Puçol, Valencia, Catarroja y Torrent. En el acumulado, Alcàsser es el que se sitúa más arriba en la clasificación que ofrece AVAMET.