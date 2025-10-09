La lluvia libra a Mazón del escrutinio del 9 d'Octubre: la procesión caldeada por la oposición no se celebrará

En el PP valenciano no quieren frivolizar con el asunto en público, pero una reflexión en privado circulaba este miércoles: la lluvia que en lo político les arrolló con la dana del pasado octubre les permite ahora una tregua inesperada.

La alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que en unas circunstancias normales llevaría a extremar las precauciones ha provocado la cancelación de todos los actos oficiales del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, que se celebraban este jueves.

Y, con ello, el escrutinio que el presidente de la Generalitat tenía asumido que iba a soportar en las calles de Valencia por su gestión de la tragedia que dejó 229 muertos.

El Ayuntamiento de la capital, con María José Catalá al frente, suspendió la tradicional procesión cívica en la que Mazón tenía previsto participar. Un acto caldeado por el PSPV durante estos días y que iba a suponer una importante prueba de fuego para él por las protestas ciudadanas que podía haber.

Habitualmente, el 9 d'Octubre se convierte en una mezcla de celebración de la identidad propia y de toma de temperatura del termómetro social para pulsar apoyos y descontentos en la calle. El de este año era el primero tras la dana, por lo que además tenía un componente especial.

La gran cita era la procesión cívica que recorría el centro de Valencia con la Real Senyera. En un octubre marcado por el aniversario de la tragedia y tras meses en los que ha evitado acudir a actos multitudinarios como ocurrió en Fallas o en la romería de la Santa Faz, Mazón tenía la festividad marcada en rojo en el calendario.

Su asistencia a la procesión -todos los presidentes de la Generalitat han acudido siempre, hasta en momentos de tensión política- tenía pros y contras que fueron estudiados en el Palau.

El 'calentamiento' del PSPV

Pero hace semanas que Mazón decidió ir dentro de su estrategia de tratar de recuperar la normalidad institucional. Algo que se reforzó tras la reacción del PSPV de sobrepasar la línea institucional.

El secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, -número dos de Diana Morant- publicó en su perfil de X el siguiente mensaje:

"Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia. #MazónDimisión".

Un día después, Diana Morant tildó de "provocación" la participación del jefe del Gobierno valenciano en la procesión.

Desde Presidencia de la Generalitat, donde ya había preocupación de por sí, señalaron de manera anticipada al PSPV como responsable de "incitar a la violencia". "Es muy peligroso", afirmaron.

Lo que nadie esperaba era que la lluvia zanjara cualquier temor o prueba al respecto. No solo de la procesión, sino de los actos institucionales en el Palau de la Generalitat. El Ejecutivo autonómico anunció la cancelación después de que Catalá hiciera lo propio con la procesión. Mazón realizará una cómoda declaración institucional.

Sorpresa con Catalá

Dentro del PP sorprendieron las manifestaciones públicas de la alcaldesa de Valencia, poco partidaria de una suspensión de la procesión cívica que, claramente, beneficia al presidente de la Generalitat.

Catalá llegó a precisar que, si durante este miércoles o primeras horas del jueves, Aemet redujera el aviso a amarillo o se estableciera el nivel verde, el consistorio sí llevaría a cabo este acto, siempre con inicio a las 12:00 horas.

María José Catalá y Carlos Mazón, en Les Corts. Rober Solsona / EP

Para ello, señaló que iban a mantener el operativo de Policía Local, de Bomberos y el vallado del recorrido, para que, en caso de poder realizarse el acto, haya una capacidad de respuesta "muy rápida".

"El objetivo del consistorio es que el acto se realice y la Real Senyera salga por las calles de València, siempre con seguridad para la ciudadanía", remarcó.

La alcaldesa de Valencia detalló que esta no era la primera vez que el Ayuntamiento anulaba la procesión por las lluvias, algo que ha ocurrido en otras cuatro ocasiones. Pero admitió que era "muy dura" para el consistorio y una "decisión difícil".

Y volvió a insistir en que, si se redujera la alerta, llevarían a cabo la procesión "con absoluta normalidad". "Querríamos que se hiciera, es un día muy importante para los valencianos, es un día de salir a la calle, es una fiesta de la identidad y creemos que es muy importante, si se puede hacer, que se haga", sostuvo.

En definitiva, una provisionalidad en la cancelación que generó comentarios dentro de su partido.

El match ball de Mazón en el 9 d'Octubre, en todo caso, deja otras fechas y acontecimientos importantes que vienen por delante.

Uno de ellos es el aniversario de la dana y el funeral de Estado que se celebrará en Valencia. Otro la comparecencia en las comisiones de investigación del Congreso, el Senado y Les Corts. Todo parece indicar que será a partir de noviembre.