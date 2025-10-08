Muere un joven de 23 años al precipitarse de un piso catorce en Valencia tras haber consumido droga

Un joven de 23 años falleció a primera hora del martes en Valencia después de precipitarse de un piso catorce en un edificio del barrio de Campanar. Al parecer, había consumido alguna sustancia estupefaciente.

Tal y como avanzó Levante-EMV, el chico habría quedado con el propietario del piso a través de una aplicación de citas y consumió droga 'flakka' (alfa-PVP), una sustancia que puede producir episodios psicóticos y agitación extrema.

La identidad del joven todavía no ha trascendido. Según fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL, cayó al vacío a consecuencia de encontrarse bajo los efectos de esta droga.

Antes de lanzarse por el balcón de la vivienda, un psicólogo del servicio de Bomberos de Valencia intentó dialogar con él para disuadirle. Pero no hubo suerte.

En los minutos posteriores a precipitarse, aún mantenía las constantes vitales. Sin embargo, pasada la media hora, entró en parada cardiorrespiratoria. El personal médico del SAMU no consiguió reanimarlo tras realizarle varias técnicas avanzadas de recuperación cardiopulmonar.

Droga 'flakka'

La droga llamada 'flakka' (alfa-PVP) es una sustancia del grupo de las catinonas con efectos estimulantes. Se sintetizó por primera vez en la década de los 60 y se comercializó para tratar la fatiga crónica y el letargo. Puede encontrarse en formato polvo y cristal y fue fiscalizada en 2016.

Sus efectos, que duran entre dos y tres horas, son más intensos que los de la cocaína y la metanfetamina. De hecho, varios estudios han mostrado su capacidad para producir neurotoxicidad.

Lo explica en su página web Energy Control, un programa de intervención desde la reducción de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD).

El portal informa que dosis bajas (10-25 mg) pueden producir episodios psicóticos, ansiedad prolongada y agitación extrema.