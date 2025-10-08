La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre tras activarse el aviso de nivel naranja por lluvias

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto institucional por la festividad del 9 d’ Octubre, en el Palau de la Generalitat, imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

La previsión de fuertes lluvias por parte de Aemet ha obligado a la Generalitat Valenciana a aplazar el acto institucional con motivo de la celebración del día de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha recomendado postergarlo tras activarse el aviso de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante.

De esta manera, el Gobierno valenciano ha adoptado aplazar la entrega de los galardones del 9 d’Octubre, acto institucional al que estaban invitadas más de 400 personas, "para evitar desplazamientos, tal y como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica".

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, emitirá este jueves una declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. Y en cuanto al acto de entrega de las distinciones de 2025, se determinará próximamente una nueva fecha.

Entre los galardonados con las distinciones de la Generalitat se encuentran servicios de emergencias, entidades y organismos que, según el Gobierno valenciano, "deben permanecer en alerta por el episodio de lluvias".

También estaban invitados a la celebración alcaldes de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que "deben permanecer en sus municipios realizando el seguimiento de los avisos que emita el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat".

Del mismo modo, estaba previsto que acudiesen al acto galardonados e invitados de diferentes ámbitos empresariales, sociales y culturales, y representantes institucionales de otras comunidades autónomas.

Predicción de Aemet

Según la predicción de Aemet para el jueves 9 de octubre, se prevén acumulados de 100 milímetros en 12 horas en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia para la franja comprendida entre las 00.00 y las 24.00 horas.

La misma intensidad se mantiene para el litoral norte de Valencia de 00.00 a 15.00 horas; y para el litoral sur de Alicante de 6.00 a 24.00 horas.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la alerta naranja para el litoral de las provincias de Valencia y Alicante; y amarilla para el interior de Valencia y Alicante, así como para el interior sur de Castellón y todo el litoral de la provincia de Castellón.

El aviso ha sido remitido a ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias, en el que se recomienda a la ciudadanía "extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección".