Taxis y VTC se unen por primera vez en una asociación valenciana para defender sus derechos y "dejar las divisiones"

"Queremos agrupar en un mismo paraguas a todo el sector de la movilidad, ser una sola voz". Bajo esta premisa nace MOVVA, la primera asociación de la Comunitat Valenciana que aglutina al taxi y VTC en una misma organización.

Con el objetivo de sumar fuerzas en la defensa conjunta de un transporte con conductor moderno, seguro y sostenible, ambos se han unido en MOVEA CV, referente en la defensa de los titulares de autorizaciones VTC en la Comunitat Valenciana.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, el presidente de la asociación, Ricardo González, ha detallado que la organización se ha reconvertido en MOVVA (Movilidad Valenciana) a partir "de una modificación de los estatutos para que pudiera entrar el sector del taxi".

"La realidad del sector ha cambiado y creemos que es el momento de dejar atrás viejas divisiones", sostiene González.

Una realidad que, según apunta el presidente de la asociación, presenta problemas para ambos sectores, lo que hace más necesaria si cabe esa colaboración conjunta.

"La movilidad de la Comunitat Valenciana se encuentra en un caos regulatorio que contradice directamente con las necesidades que hay ahora mismo en la autonomía", asegura.

Considera que establecer nuevo marco normativo es "imprescindible" para que se desarrolle una visión empresarial tanto en el sector del taxi como en el del VTC que permita resolver esos problemas de movilidad.

Ahora, este lunes, con la presentación de su nueva junta directiva y una hoja de ruta estratégica, la organización ha adquirido una nueva identidad con la incorporación del sector del taxi a la organización, creando una "asociación multisectorial".

En estos momentos, MOVVA representa a más de 900 autorizaciones de VTC, es decir, el 80% del sector.

Además, también gana mucha importancia el hecho de que son la única asociación en la Comunitat que engloba a todas las empresas bajo su paraguas, lo que facilita la interlocución y la exigencia de reivindicaciones.

"Con el cambio de estatutos ya hemos incorporado taxis a la asociación, pero queremos ir añadiendo poco a poco cada vez más para poder establecer una visión empresarial de la movilidad", sostiene González.

Una tarea para la que "aunque haya diferencias entre sectores" es "bastante más sencillo de lo que parece" para conseguir esa única voz de ambos sectores en representados en MOVVA.

"Dejar atrás divisiones"

"La realidad del sector ha cambiado y creemos que es el momento de dejar atrás viejas divisiones", ha explicado en rueda de prensa González.

"Taxi y VTC compartimos retos regulatorios y tecnológicos y necesitamos ir juntos para que se nos escuche. Con MOVVA queremos consolidar una voz fuerte y unida en defensa de la movilidad en la Comunitat Valenciana", ha señalado González.

Ricardo González, presidente de MOVVA; Jose Andrés Díez, abogado de la asociación, Moisés Ferrero, secretario de MOVVA; y Teresa Luengo, secretaria General de CEV Valencia, durante la junta directiva. EE

La nueva etapa de MOVVA busca fortalecer su representatividad ante las administraciones, aglutinando a los principales actores de la movilidad con conductor en la Comunitat, y generar sinergias operativas en servicios, asesoramiento y recursos compartidos entre taxistas y titulares de VTC.

Asimismo, la asociación se marca como prioridad defender los intereses comunes frente a la inminente regulación autonómica, reclamando un marco equilibrado que asegure la viabilidad de ambos sectores y garantice más opciones de movilidad para los ciudadanos.

Llamada a la Generalitat

La nueva junta directiva de MOVVA ha recordado a la Generalitat Valenciana que el desarrollo de la regulación autonómica de las VTC sigue pendiente y ha reclamado que se aborde de forma urgente y dialogada con todos los actores implicados.

"No podemos permitir que la Comunitat Valenciana repita errores de otras regiones donde las restricciones han reducido la oferta y empeorado la movilidad para los ciudadanos", ha recordado González.

La Generalitat tiene ahora la oportunidad de liderar un modelo moderno, que combine taxi y VTC, genere empleo y ofrezca a los usuarios el servicio que merecen", ha sentenciado.

La principal reivindicación desde la asociación apunta directamente a la "liberalización" de ambos sectores y un marco regulatorio que permita garantizar a la autonomía "la movilidad que falta y necesita".