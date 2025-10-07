Mazón dice que la Generalitat avisó cuando "fue informada" del Poyo, pero que la CHJ "jamás informó del tsunami de la tarde"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de control al president de la Generalitat. Rober Solsona / Europa Press

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que el último vídeo que ha trascendido públicamente sobre la mañana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias, "ratifica" que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "jamás comunicó la hecatombe del barranco del Poyo".

Así lo ha asegurado en su valoración de las nuevas imágenes de este lunes en las que se aprecia cómo la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, fue informada de la vigilancia en el barranco del Poyo en la mañana de la dana. Concretamente, a partir de las 12.38 horas del 29-O.

Al respecto, preguntado por si considera que la Generalitat actuó bien, Mazón ha afirmado que se "ratifica lo que siempre ha dicho la Generalitat", que "la crecida parcial del Poyo por la mañana fue informada, y se comunicó a todos los ayuntamientos y se comunicó a toda la red".

"Luego el Poyo decreció hasta el punto de que a mediodía estaba seco. De lo que jamás se informó al Cecopi fue del tsunami de toda la tarde", ha sostenido a preguntas de los periodistas a su llegada al pleno del Consell.

Además, ha asegurado que es algo que "por fin y después de mucho tiempo no ha tenido más remedio que reconocer la propia Confederación Hidrográfica del Júcar": "La crecida parcial por la mañana se informó".

De la misma manera, ha explicado que a raíz de esa crecida parcial, "la Generalitat mantuvo la alerta hidrológica durante todo el día, pero a mediodía el Poyo estaba seco".

"Así lo ratificó y ha quedado demostrado por fin por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar --ha insistido--, que ha reconocido que el tsunami de esa tarde, la hecatombe del Poyo de esa tarde, jamás la comunicó", ha recalcado.

Para el president, la explicación de la CHJ sobre la jornada del 29 de octubre "ratifica lo que ha mantenido la Generalitat en todo momento con respecto al Poyo".

Además, ha vuelto a recordar que "no hubo información sobre el tsunami. Y por fin la Confederación, después de mucho tiempo de silencio, no ha tenido más remedio que reconocerlo. Desgraciadamente ha sido así".

"Conocedora de lo que ocurría"

Por su parte, PSPV y Compromís creen que los nuevos vídeos del día de la dana "constatan" que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a mediodía del 29 de octubre era "perfectamente conocedora de lo que estaba ocurriendo" en el barranco del Poyo.

Para el síndic del PSPV, José Muñoz, estas nuevas imágenes son la "constatación" de que la Generalitat en su conjunto y particularmente el actual conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, están cometiendo un "encubrimiento claro y negligente" de la gestión del 29 de octubre.

El portavoz socialista ha hecho hincapié en que Valderrama contestó tanto al PSPV como a la jueza de Catarroja que su departamento "no disponía de imágenes del Cecopi", hecho por el cual la formación denunciará al conseller por un posible delito de falsedad documental.

A su juicio, estas nuevas imágenes del Cecopi revelan que desde el Consell "mintieron" porque ahora con estos vídeos "se demuestra que a las 12.38 horas Salomé Pradas tenía toda la información de lo que estaba ocurriendo, también en el barranco del Poyo, que ha sido la defensa del PP desde el primer momento".

Por tanto, según Muñoz, resulta "incuestionable" que Pradas "era perfectamente conocedora de lo que estaba ocurriendo" en el barranco del Poyo.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que cada día que pasa tras la dana hay "nuevas revelaciones" sobre la gestión del Consell del 29-O que son "una auténtica constatación de que este gobierno ha mentido a la justicia, a los diputados de estas Corts y a los ciudadanos".

En ellas, ha incidido, "vemos claramente que sabían a las 12.30 horas de la mañana que había peligro en el barranco del Poyo, como lo atestiguan las imágenes que muestran las anotaciones de Pradas".

"Lo sabían y pese a ello retiraron los bomberos de los barrancos", ha censurado Baldoví, que ha considerado que estas imágenes son "la constatación de que el futuro judicial se complica para este gobierno".