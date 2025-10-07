Aemet activa la alerta naranja para el 9 d'Octubre en Valencia: esto es lo que pasa con la procesión cívica si llueve

Se avecina un 9 d'Octubre pasado por agua en Valencia. Irónico, que con todo lo que han pasado los valencianos en el último año, hasta en su día llueva.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta naranja para el Día de la Comunitat Valenciana. "Se espera que una vaguada fría en altura genere una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones con tormenta", explican.

Ante esta situación, surgen preguntas alrededor de la programación de la fiesta: ¿Desfilará la Reial Senyera? ¿Se cancelará la procesión cívica? ¿Y los Moros y Cristianos? Todas estas preguntas tienen respuestas, aunque pueden variar.

Según detalla la Aemet, "los días más adversos serán jueves y viernes, aunque el tiempo con chubascos se mantendrá probablemente durante todo el fin de semana".

Además, desde este miércoles puede empezar a notarse este temporal. Como argumentan desde la Aemet, "durante la tarde pueden formarse las primeras tormentas del episodio en el interior de Valencia, sur de Castellón y norte de Valencia, desplazándose hacia la costa al final del día".

Será a partir del jueves, 9 d'Octubre, cuando el territorio entre en "una situación de inestabilidad marítima que afectará sobre todo a zonas litorales de Valencia y Alicante". "Especialmente al litoral sur de Valencia y norte de Alicante, donde se ha activado el aviso naranja", añaden.

Así, las previsiones exponen que en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, "la intensidad puede ser muy fuerte, con acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas".

Con estos datos, la incertidumbre con la programación del 9 d'Octubre crece. Sobre todo con la procesión cívica, ya que va precedida de la bajada de la Reial Senyera desde el balcón del Ayuntamiento.

Se trata de una versión histórica de la Senyera, que cada año es tratada con sumo cuidado y tocada y portada con guantes para evitar dañarla. Vamos, que no se puede mojar.

Por ello, existen varias opciones que se barajarán hasta última hora. Si se trata de una lluvia considerada "normal", la programación seguirá su curso. Así, la procesión cívica se realizará con paraguas y con la Senyera portada en el interior del 'Senyeramóvil'.

Se trata de un vehículo similar al clásico 'Papamóvil' pero utilizado en Valencia para portar la Senyera. También existe la versión 'Maremóvil' para trasladar la imagen de la Virgen de los Desamparados.

De hecho, durante este martes los técnicos municipales tanto de Cultura como de servicios centrales, acompañados de la Policía Local de Valencia, han realizado un simulacro de cómo se realizaría la procesión con la Senyera a bordo de este vehículo.

Se ha realizado minuciosamente todo el recorrido, estudiando cómo entraría dentro del 'Senyeramóvil' debajo de las arcadas del Ayuntamiento hasta cómo sería la bajada en la puerta de la Catedral de Valencia o su llegada al Parterre para realizar la ofrenda floral a Jaume I.

La concejal Julia Climent, responsable de Servicios Centrales, ha subrayado que "hay que estar preparados para que todo se desarrolle a pesar de la lluvia, ya que no se recuerda en los últimos años la suspensión de la misma a causa de la climatología”.