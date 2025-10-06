Las víctimas de la dana rechazan la invitación de Mazón para asistir al 9 d'Octubre por "respeto a la institución"

Imagen de archivo de las víctimas de la dana. Eduardo Manzana / Europa Press

Las asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados de la dana del 29 de octubre han rechazado la invitación recibida de parte del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para asistir a los actos institucionales del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Así lo han indicado en un comunicado conjunto, remitido a los medios, la Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O; la Asociación de Damificados de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024.

En el escrito señalan que "conscientes del profundo respeto que tenemos por las instituciones valencianas, y especialmente por la celebración del 9 d'Octubre", no tienen "otro remedio" que declinar esa invitación.

"La representación del máximo órgano y de su presidente no ha estado, ni está todavía hoy, a la altura de lo que el pueblo valenciano necesitó el pasado 29 de octubre, ni de lo que continúa necesitando un año después" de la dana que dejó 229 víctimas mortales.

Así lo han constatado las tres entidades para trasladar su rechazo a la invitación a los actos institucionales que se celebran en el Palau de la Generlaitat.

"Por respeto a la institución, y con todo nuestro sentimiento valenciano, ¡Visca el 9 de Octubre!", concluyen.

Un día del 9 d'Octubre que ya está marcado por la polémica antes incluso de que comience, ya que el PSPV sobrepasó la línea institucional del acto para instar al president a que no vaya a la procesión cívica celebrada cada año.

Mazón asistirá

Pese a que inicialmente no estaba confirmada la presencia de Carlos Mazón en el acto principal de la jornada, el president confirmó que asistiría a la celebración.

Sin embargo, el PSPV no compartió esa decisión. El secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, -número dos de Diana Morant- publicó el pasado jueves en su perfil de X el siguiente mensaje:

"Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia. #MazónDimisión".

Lo verbalizado por Mascarell, sin embargo, es una vuelta de tuerca. La tradición de que el presidente de la Generalitat acuda a la procesión cívica es algo que siempre se ha cumplido. Incluso en momentos muy tensos de gestión.