Juan Bordera relata la "pesadilla" tras ser retenido por Israel: "Hemos tenido a perros a punto de lanzarse contra nosotros"

El diputado de Compromís en Les Corts, Juan Bordera, uno de los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla llegados este domingo al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha relatado la "violencia física y psicológica" que han sufrido por parte de Israel durante los últimos días, tras estar encarcelados.

En declaraciones a los medios este lunes en Valencia, Bordera ha explicado "la pesadilla" que han vivido: "Hemos tenido de todo, acoso, violencia física, rifles apuntándonos, perros a punto de lanzarse contra nosotros, recluidos en habitaciones inhumanas, con agua no potable o alimentos caducados".

Después de pasar la primera noche en España, ha mostrado "sensaciones muy contradictorias; de felicidad de estar en casa y de preocupación por la gente que no ha llegado todavía a España".

"Es muy difícil describir con palabras lo que se ha vivido allí", ha sostenido, para afirmar que han llegado a temer por su vida.

A Bordera, por ejemplo, le han dado un golpe en la costilla: "Tengo que ir al hospital a que me lo miren". "Sé de un compañero que casi le rompen un brazo, hay personas a las que les han literalmente pegado bastantes más golpes", ha agregado.

A causa de esas lesiones, el diputado valenciano ha querido denunciar "todo tipo de trato vejatorio": "No dejarnos dormir; despertarnos cada hora; tratarnos como animales y presumir de ello diciendo que no necesitamos doctores; tener que presionar para que a un compañero de 80 años le llegara insulina o un diabético que ha estado tres días sin medicación".

Preguntado sobre si estos días han temido por su vida, Bordera ha reconocido que "absolutamente". "En el abordaje el ejército sabía que estaban siendo grabados y fueron bastante dignos, y amables incluso. Formaba parte de su campaña de relaciones públicas", ha explicado.

Según relata, la pesadilla llegó después, "en el momento en el que dejaron de estar grabados": "Ya no era el ejército, era la policía de Israel: ahí empezaron los golpes, los maltratos psicológicos, las vejaciones, la comida caducada y la falta de asistencia médica".

"Si nos decían eso a parlamentarios, europarlamentarios y gente con mucho altavoz como Greta Thunberg y demás, qué le harán a gente que no tiene prácticamente ni nombre ni documento de identidad en el pueblo palestino o en otros pueblos", se ha preguntado.

Atención consular "insuficiente"

Acerca de la atención consular que han recibido, ha asegurado que ha sido "lo más digna que han podido, porque la situación ha sido muy difícil". Pese a ello ha considerado que ha sido "absolutamente insuficiente".

A su juicio, "tendría que haber habido una respuesta más clara y más presión internacional, no solo del Gobierno de España, sino de otros países, para que hubiera sido más fácil todo esto".

En otro orden de cosas, preguntado por la situación de las personas de la flotilla que todavía están en Israel, el diputado valenciano ha asegurado que algunas "están en huelga de hambre, sin alimentos y con un agua que no es demasiado potable", de color gris.

El diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Juan Bordera, uno de los 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel. Efe / Biel Aliño

En este punto, ha denunciado "diferencia de trato" en las repatriaciones según el apoyo o no del gobierno de cada país a Israel: "El italiano ha sido el primero en repatriar a sus compatriotas y no es por casualidad, el gobierno de Meloni es aliado".

"El de España no ha sido aliado en absoluto de Israel, y al menos eso hay que reconocérselo. Los primeros en salir fueron los italianos, luego los de Malasia, porque tienen una relación muy complicada con Israel y algo habrán negociado. Los británicos creo que fueron los siguientes y luego ya nos ha tocado los españoles", ha aseverado.

Coordinación internacional

A pesar de todo lo vivido, volvería a embarcarse en la flotilla: "Mañana. Sí, sí, sin duda", ha respondido. "Lo que se ha hecho es un paso imprescindible, pero no suficiente. Si hay que volver, se volverá a ir", ha señalado.

En este punto, ha advertido: "Si permitimos que Israel tenga la impunidad de hacer lo que le dé la gana, saltarse toda la legalidad internacional, lanzar bombardeos de pequeños explosivos a embarcaciones en aguas internacionales, otro país va a poder decir 'yo también puedo'".

En palabras de Bordera, es una situación que, "además de afectar al pueblo palestino, afecta a la seguridad de todos los países del planeta".

La intercepción de la Flotilla Global Sumud, en imágenes.

Sobre cuál es la continuidad ahora y si la situación de la flotilla tiene algún recorrido jurídico, ha considerado que "cualquier cosa que se pueda hacer a nivel legal hay que hacerla", aunque en su opinión "será insuficiente".

Después, ha reivindicado que "la presión de la sociedad civil es lo que ha obligado a los gobiernos a hacer alguna que otra cosa". "La solución a este genocidio parte de la sociedad civil", ha asegurado.

Además, ha reclamado "una coordinación lo más internacional posible" para hacer frente a Israel, "porque lo que se está viviendo ahí es un genocidio indescriptible".

El diputado de Compromís ha concretado que los datos de las víctimas "están infracontadas", pues son solo la gente que llega al hospital muerta o herida, y que los estudios académicos "cifran en diez veces más las oficiales".

"Probablemente van a ser diez veces más, o sea, si son 70.000 las muertes oficiales y 30.000 los niños, estaríamos hablando de 700.000 víctimas civiles asesinadas en dos años y 350.000 o 380.000 niños", ha detallado.

En su opinión, "cuando se sepa de la dimensión de este genocidio, la gente que ha estado lavándole la cara al gobierno de Israel y excusándose con la propaganda sionista, que está muy bien financiada en este país -España-, y hay informes muy claros con respecto, va a tener que tapar muy claramente sus vergüenzas".

"Crucero del amor"

Preguntado por las declaraciones del síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, que llegó a calificar recientemente la flotilla como el "crucero del amor", Bordera le ha instado a "aclararse en qué somos".

"En el fondo lo que se intenta es manchar la imagen hacia un lado y hacia el otro, o somos los del ocio o somos los de Hamás... cualquier cosa vale para no reconocer que hay un Estado que está cometiendo un genocidio, que lo ha reconocido la ONU y prácticamente ya la totalidad de los gobiernos del planeta".

Embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en el puerto israelí de Ashdod Europa Press

Al respecto, ha agregado que Estados Unidos e Israel se están quedando "cada vez más solos en la defensa de una ilegalidad absolutamente aberrante y horrible que se está dando ahora mismo en Gaza".

Con todo ello, ha señalado que ahora "lo que se trataría es de abrir" en la Franja de Gaza "un corredor humanitario": "Es una responsabilidad que no debería haber recaído en la sociedad civil, sino en los gobiernos".