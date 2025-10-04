Muere un trabajador de 30 años tras recibir una descarga en una catenaria de Castellón

Un trabajador de 30 años ha fallecido electrocutado en la madrugada del viernes mientras realizaba labores de mantenimiento en una catenaria ferroviaria a la altura de Torreblanca (Castellón).

Fuentes de Adif han confirmado a la Agencia EFE que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El accidente se produjo en torno a las 4.00 horas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Una unidad del SAMU se desplazó hasta el lugar, aunque los sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del operario.

Desde Adif señalan que aún se desconocen los motivos de la descarga eléctrica y que será la investigación abierta la que determine lo ocurrido.

Un trabajador sin experiencia

El sindicato CGT ha detallado que la víctima se llamaba Edgar, tenía 30 años, un hijo y apenas llevaba tres días contratado por la empresa. "No tenía experiencia previa en este tipo de labores", remarcan.

Los trabajos se desarrollaban en la catenaria que une Les Palmes con Ulldecona, donde se estaba tratando de resolver un corte de tensión en ambas vías. Desde la organización sindical explican que todo transcurría "con normalidad y de manera segura" hasta que se produjo el accidente.

Según CGT, se ordenó a Edgar subir a un poste de la otra vía para realizar una medición y en ese momento recibió la descarga.

"Puede deducirse que no se comprobó la ausencia de tensión en la otra vía, incumpliendo el protocolo obligatorio", afirman.

"Una lacra social inaceptable"

El sindicato califica este accidente laboral como un reflejo de la persistencia de una realidad "inaceptable en pleno siglo XXI".

"En 2025 las cifras de accidentes laborales son una lacra social, aunque resultan ligeramente inferiores pese al aumento del empleo. Los accidentes con resultado de muerte, sin embargo, se han mantenido", señalan.

CGT recuerda que en 2024 se alcanzaron 830 muertes de trabajadores, lo que supuso un incremento del 8,9 % respecto al año anterior.

Exigencia de responsabilidades

En su comunicado, la organización expresa sus condolencias a los allegados de Edgar y exige que se depuren responsabilidades.

"Queremos mostrar el pésame a la familia de Edgar y exigir que se investigue lo ocurrido para esclarecer completamente las causas y que sirva para que no se vuelva a repetir nunca más", subrayan