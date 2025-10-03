Un vídeo muestra que nadie en el Cecopi habló del barranco del Poyo y que a las 17:00 se sopesó una alerta por la riada de Utiel

Unas imágenes inéditas del Cecopi del día de la dana revelan que la Generalitat Valenciana contempló el envío de un mensaje masivo a la población a las 17:00 horas de la tarde, pocos minutos después de comenzar la reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana.

En los vídeos se aprecia, además, que el desbordamiento del barranco Poyo, el que ocasionó la mayor parte de las 229 muertes de aquella jornada, no acaparaba el debate. Nadie lo menciona.

Las grabaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL consisten en clips cortos, aparentemente filmados como planos recurso, que no recogen conversaciones completas, pero sí parte de ellas.

Vídeo | Imágenes inéditas del Cecopi del 29 de octubre de 2024: a las 17:00 se sopesó alertar por la situación en Utiel

Las mismas suman 4.16 minutos sobre diferentes momentos del Cecopi y 54 segundos sobre la llegada del presidente valenciano, Carlos Mazón, al edificio de Emergencias.

La grabación del Cecopi muestra cómo el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, puso sobre la mesa la posibilidad de alertar así sobre la situación en la localidad de Utiel.

“No tenemos acceso terrestre (...) A esas personas no las podemos tener sucesivamente. Entonces tenemos que ver una manera de acceder como sea (...)”, comentó al principio.

“De acuerdo con lo que decidamos, podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona. Es una de las decisiones que también podemos tomar”, propuso el alto funcionario.

El desbordamiento del río Magro en esta localidad, que ya se comenzó a producir horas antes (alrededor de las 15.00), fue lo que desencadenó la convocatoria del Cecopi a las 17.00 al declararse la situación de Emergencia 2 y la movilización de la UME.

El vídeo que ahora ha trascendido fue grabado por una productora contratada por la Generalitat. Estas tomas, hasta ahora inéditas, fueron solicitadas recientemente por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) a la jueza que investiga la causa, dado que no habían sido aportadas al juzgado. La magistrada las requirió a la Generalitat.

Al inicio de la reunión del Cecopi, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, informó de la situación crítica de la presa de Forata, tal como él mismo reconoció en su declaración como testigo en el juzgado este mes.

Mientras tanto, en el barranco del Poyo, durante esas horas, el sensor había superado el umbral 3 (150 metros cúbicos por segundo), pero la CHJ no envió el correo electrónico de aviso a Emergencias como sí había hecho horas antes, a las 12.07 cuando se detectó que el caudal iba en ascenso.

El aviso por mail de la crecida no llegó a producirse hasta las 18:43 horas, cuando alcanzó los 1.686 metros cúbicos por segundo. Hacía dos horas y media que se había enviado el último correo electrónico, que avisaba de un descenso.

Tal y como reconocieron varios técnicos y el propio Polo, la vigilancia estaba centrada hasta ese momento en lo que ocurría en la presa de Forata.

Cuándo se habló de la alerta

Las imágenes de la Generalitat que ahora obran en poder del juzgado sirven para seguir dibujando la cronología de lo que sucedió en el Cecopi.

Las horas en las que se habló sobre una alerta a la población -y que acabaron concretadas en el Es-Alert de las 20.11 por la situación de Forata- difieren en algunas declaraciones prestadas hasta la fecha.

El presidente de la CHJ aseguró que antes de las 18.00 horas sugirió enviar "un mensaje a la población" que incluyera la orden de subir a pisos superiores.

Emilio Argüeso y Salomé Pradas, durante el Cecopi del 29 de octubre de 2024. EE

Mientras, el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, quien también aportó sus whatsapps de la tarde del 29 de octubre, afirmó que ese asunto se trató a partir de las 19.00 horas tras la desconexión del Cecopi.

Una versión parecida a la de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien indicó que en la primera conexión del Cecopi hasta las 18.00 no se habló del Es-Alert sino de otras medidas como la evacuación.

Igualmente, según las horas expuestas por Salomé Pradas y Emilio Argüeso, "se empieza a valorar el envío del Es Alert a las 19.00 horas por el señor Suárez (Jorge, subdirector general de Emergencias)", indicó la exconsellera de Interior.

Ninguno de los mencionados recordaba cuando declaró en el juzgado el comentario de Jorge Suárez al principio del Cecopi sobre una posible alerta por Utiel.

Otros testigos, sin embargo, hablan de horas diferentes. La jueza de la dana recuerda en uno de sus últimos autos que un técnico de Emergencias señaló que cuando abandonó la primera reunión a las 18.10 fue la primera vez que oyó algo del Es-Alert.

Por su parte, el validador del Es-Alert aseguró que, teletrabajando desde su casa, tuvo una llamada muy corta de Jorge Suárez a las 18:36 en la que este le comunicó que se iba a enviar un mensaje por Forata a parte de la provincia de Valencia.

La concreción de las horas resulta relevante. La jueza considera que la alerta a la población de las 20:11 fue tardía y errónea, y que los responsables directos de este hecho -apunta a Pradas y Argüeso- cometieron una negligencia que agravó los fallecimientos.