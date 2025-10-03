La orden de Pradas en el Cecopi que captó el cámara de la Generalitat: "Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver"

Las grabaciones del Cecopi de la dana captadas por una productora contratada por la Generalitat, aportadas ahora a la jueza que investiga la dana, revelan imágenes y diálogos posteriores a la llegada del presidente, Carlos Mazón. Es decir, de alrededor de las 20.30.

En una de ellas se puede observar a la exconsellera de Interior Salomé Pradas dar instrucciones a los técnicos sobre el envío del segundo Es-Alert: el mensaje de alerta que se mandó a las 20:57 horas del 29 de octubre a toda la provincia de Valencia.

"Antes de enviar el segundo mensaje lo quiero ver", le ordena Pradas a los técnicos en presencia de Mazón; del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

Vídeo | El vídeo que muestra la llegada de Mazón al Cecopi: Salomé Pradas le informa del envío del segundo mensaje Es-Alert

Las grabaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL consisten en clips cortos, aparentemente filmados como planos recurso, que no recogen conversaciones completas, pero sí parte de ellas.

Las mismas suman 4.16 minutos sobre diferentes momentos del Cecopi y 54 segundos sobre la llegada del presidente valenciano al edificio de Emergencias.

Cabe recordar que el primer mensaje a la población se envió a las 20.11 y que el sumario de la causa responsabiliza a la Generalitat al considerar acreditado que muchas de las muertes se produjeron antes de esa hora.

En cambio, según han asegurado los investigados -Pradas y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso- así como varios testigos, la alerta fue enviada por el riesgo de ruptura de la presa de Forata.

Sobre la riada del barranco del Poyo, que fue la que ocasionó la mayoría de los 229 fallecimientos, no se habló hasta bien entrada la tarde.

Ese mensaje es considerado por la instructora como "tardío y erróneo". Entiende que existió una negligencia de los cargos de la Generalitat responsables de proteger a la población que agravó las muertes.

En su contenido se limitaba a avisar de la necesidad de evitar cualquier tipo de desplazamiento.

El segundo Es-Alert se mandó a las 20.57, y en él sí se recomendaba subir a zonas elevadas en viviendas y zonas próximas a ríos, cauces, barrancos o ramblas.

Ese mensaje es al que se refiere Pradas cuando ordena comprobarlo antes de su envío. Una directriz que también dio, de acuerdo con varios testigos, respecto al primer Es-Alert, sobre el que pidió dar el visto bueno.

Pradas y Mazón

En el vídeo, ahora aportado por la Generalitat a la jueza, se puede ver igualmente a la exconsellera exponiendo a Mazón la situación en los primeros momentos tras su llegada. Ambos habían cruzado llamadas previamente.

"Esa es la palabra, es una explosión", explica ante la incredulidad del presidente autonómico. Parece referirse al fenómeno meteorológico.

La grabación está filmada justo después de la entrada de Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia), ya que su acceso tuvo lugar a las 20:28 horas del 29 de octubre de 2024 -según precisó la Generalitat a la jueza de la dana-.

La acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) se percató de la presencia de un cámara de la Generalitat al visionar otro vídeo de À Punt y solicitó que aportaran también dicha grabación.