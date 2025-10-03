Bordera, diputado valenciano interceptado en la Flotilla: "Solicito a mi Gobierno el fin a su complicidad con Israel"

Completamente incomunicado. No puede ni mantener una conversación con el Consulado. Juan Bordera es diputado de Compromís en Les Corts Valencianes desde 2023 y uno de los españoles detenidos por ir a bordo del barco Sirius de la Global Sumud Flotilla, mientras transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Israel ha interceptado las embarcaciones Alma, Sirius y Adara, en las que viajaban alrededor de 47 españoles voluntarios. Según fuentes cercanas a la flotilla, hay al menos cuatro valencianos, además de Bordera. Entre ellos, Simón Vidal, Sofía Bucho, el castellonense de origen palestino Luay Al Bacha y otra persona cuya identidad se desconoce.

Lo cierto es que el diputado valenciano ya pensó en esta posibilidad y preparó un vídeo antes de poner rumbo a Gaza. "Solicito a mi Gobierno que ponga fin a su complicidad con Israel y que facilite mi vuelta a casa", comunica.

"Si estáis viendo este vídeo es porque he sido retenido ilegalmente y secuestrado por las fuerzas de ocupación del Estado de Israel y llevado a Israel contra mi voluntad. Detengamos el genocidio ahora", expresa.

Pero antes de que su embarcación fuese interceptada la noche del miércoles 1 de octubre, el también guionista y periodista grabó otro vídeo que se ha difundido en redes sociales. En él, informaba del bloqueo militar israelí de más diez buques no identificados situados a pocas millas náuticas de distancia.

"No sabemos qué va a ocurrir, pero sabemos que Israel va a volver a saltarse toda la legalidad internacional. Va a detener una flotilla humanitaria con ayuda humanitaria, con personalidades públicas y los gobiernos nos han dejado tirados, esta es la realidad", afirmó.

Según dijo, lo que fuese que iba a pasar "es una millonésima parte de lo que está sufriendo el pueblo palestino". "Y esta lucha no es solo por el pueblo palestino, es también por el resto de la humanidad", subrayó Bordera.

En este sentido, recalcó que no se podía permitir que un Estado y "régimen genocida" volviese a cometer "un acto ilegal interceptando una flotilla humanitaria en aguas internacionales con un bloqueo aparentemente de barcos militares que va a impedir el paso".

La intercepción de la Flotilla Global Sumud, en imágenes.

Todos los detenidos ya han llegado al puerto de Asdod, en Israel, a unos 30 kilómetros de Gaza, y serán interrogados en las próximas horas antes de dar luz verde a su deportación.

En virtud de la ley israelí, los activistas podrán ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden.

Israel permitió finalmente que los abogados de los activistas de la Flotilla detenidos puedan asistir en las audiencias sobre órdenes de deportación y detención.

"Detención arbitraria"

La detención de Juan Bordera a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla también ha sido llevada a Les Corts. Compromís y PSPV instaron este jueves a que la cámara autonómica exigiese la liberación del diputado de la coalición valencianista.

Las dos formaciones políticas lo plantearon así en el pleno de Les Corts, horas después de que Compromís condenara la "detención arbitraria" de su diputado tras la intercepción israelí este miércoles de al menos tres barcos que se encontraban en ruta para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Al inicio de la sesión plenaria, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, tomó la palabra para pedir que la presidencia de Les Corts exigiese la "inmediata liberación" de los activistas de la flotilla interceptados por Israel, en base a los artículos 15 y 17 del reglamento de la cámara.

Mapa del recorrido en tiempo real de la Flotilla a las 11:31 h del jueves 2 de octubre.

En concreto, el artículo 15 del Reglamento de Les Corts dice que los diputados gozarán de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento, tanto por sus opiniones y votos como por sus actos cometidos en el ejercicio de su cargo.

El 17 señala que la Presidencia de la cámara, "una vez conocida la detención de un diputado o diputada o cualquier otra situación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros".

Al respecto, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, consideró "una absoluta vergüenza" que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, se saltase el reglamento de la cámara "sin atender la necesidad de dar apoyo a un diputado que ha sido secuestrado por el ejército de Israel".

Navarro denunció que Juan Bordera está "secuestrado" en una misión "civil, pacífica y humanitaria", como la flotilla, y aseguró que esta situación es "un ataque directo a la soberanía de España" porque "el barco en el que estaba tiene bandera española".

Por ello, reclamó al Gobierno de España "una condena explícita de todo lo que está pasando" y una "reacción contundente contra los genocidios".

"Estamos hablando del derecho del mar. Estaban en las aguas internacionales camino de aguas de Palestina", recalcó la portavoz de Compromís, e hizo hincapié en que "tanto el Estado español como más de 144 países del mundo han reconocido al Estado de Palestina", lo que significa que "entran en las aguas palestinas".

La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, interviene en Les Corts. Corts Valencianes / José Cuellar

En su intervención en Les Corts, leyó unas palabras de su compañero: "'Cualquiera con dos dedos de frente habrá podido entender cuál es el estado, cuál es el régimen que está asesinando a cientos de miles de niños, porque con el tiempo la historia es lenta, pero suele acertar bastante'".

Bordera le transmitió a Isaura Navarro que el tiempo "'pondrá a cada uno en su lugar'": "Quién se ha tragado las mentiras, las patrañas de un régimen genocida que ha estado asesinando indiscriminadamente a niños, a periodistas, bombardeando hospitales".

"Y quienes, en una arriesgada intentona, una locura muy cuerda, han arriesgado un poco su privilegio de ser personas del norte global rico, para poner un poco de sensatez a un mundo que, si permitimos que Israel siga saliéndose con la suya y violando toda la legalidad internacional, va a ser cada vez más inseguro", denuncia el diputado interceptado.

Al mismo tiempo, quiso enviar un abrazo a los que no se han creído los bulos esparcidos por Israel y a los que han seguido con esperanza su "intentona"; a su juicio, "nuestra cuerda locura".

Abordaje ilícito

La plataforma Alacant per Palestina, integrada por BDS, En Pie por Palestina, AUPA y una veintena de colectivos alicantinos precisa que los buques de guerra israelíes dañaron intencionalmente las comunicaciones de las embarcaciones, en un intento de bloquear las señales de socorro y detener la transmisión en vivo de un abordaje ilícito.

La entidad considera que es "un ataque ilegal" contra personal humanitario desarmado en aguas internacionales.

Por ello, se suma a hacer un llamamiento a los gobiernos, líderes mundiales y organismos multilaterales para que exijan la seguridad y la liberación de todas las personas y monitoricen de cerca esta situación.