El PSOE calienta el 9 d'Octubre: "Difícilmente puede ser cívica una procesión con Carlos Mazón presente"

El clima político en la Comunitat Valenciana se tensa a pocos días de la celebración del 9 d’Octubre. El PSPV-PSOE ha lanzado un mensaje en redes en las que asegura que la Procesión Cívica prevista para ese día "difícilmente será cívica" si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acude a ella.

El secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, ha publicado en su perfil de X el siguiente mensaje: "Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia. #MazónDimisión".

Con este mensaje, Mascarell respondía al jefe del Consell, que este miércoles durante la presentación de la campaña institucional del 9 d'Octubre confirmó que su intención era acudir a la Procesión Cívica del día de la Comunitat Valenciana.

"Sí, sí, acudiré. Y confío en que todo el mundo ponga de su parte para que sea eso, una procesión cívica", señaló a preguntas de los medios de comunicación tras señalar que sería un día "muy especial" marcado por el recuerdo de las inundaciones de la dana del pasado 29 de octubre.

En las últimas semanas, su participación en ella era una incógnita. Y si bien la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ya había deslizado que el presidente del gobierno valenciano asistiría a la cita, nadie ha especificado por el momento si hará o no el recorrido que se realiza cada año.

En cualquier caso, el mensaje de los socialistas calientan el clima que se vive a las puertas del 9 d'Octubre, una cita que genera cierta preocupación tanto en el Consell, como en el Ayuntamiento de Valencia por los altercados que puedan producirse con la presencia del propio Mazón.

De hecho, el dispositivo de seguridad que se desplegará ese día difiere significativamente respecto a años anteriores: el Ayuntamiento de Valencia ha aumentado un 23% los efectivos municipales respecto a 2024, tal y como acordó la Junta Local de Seguridad.

Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia. #MazonDimisión pic.twitter.com/uEGekLsIjR — Vicent Mascarell/♥️🎯🍉 (@vicentmascarell) October 2, 2025

En total, habrá 446 policías locales, de los cuales 286 se dedicarán a servicios ordinarios y otros 160 a servicios operativos. También habrá 63 bomberos y voluntarios de Protección Civil.

Un despliegue que la alcaldesa, María José Catalá, que reconoció que existe cierta inquietud por si se desarrollan momentos especialmente convulsos, justificó en la "necesidad" de que la jornada se desarrolle "con total normalidad".

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien participó en la Junta este miércoles, trasladó a la primera edil "la disposición total por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para "colaborar y contribuir en una jornada como es tan importante para los valencianos".

Detalló, así, que se contará con un total de 1.800 agentes de la Policía Nacional a los que se sumarán los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en los accesos a la ciudad. La cifra supera en 300 a la del año pasado. También habrá agentes de paisano, unidades caninas y medios aéreos.