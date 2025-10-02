Una profesora de universidad, un tránsfuga de Ciudadanos y un ex alto cargo: los aspirantes al Consejo de Transparencia

El PP y Vox han presentado a sus candidatos para renovar el Consejo de Transparencia valenciano, un órgano que lleva en funciones más de cuatro años.

Los populares han registrado los nombres de Sonia Barriga Alejandro, profesora de la Universitat de València; y de Vicente Fernández García, un diputado tránsfuga de Ciudadanos de la pasada legislatura.

Por su parte, Vox ha propuesto a Eduardo Ruiz Navarro, secretario autonómico de Justicia durante el año que este partido gobernó en la Generalitat junto al PP.

El alto cargo fue, entre julio de 2023 y julio de 2024, número dos de la entonces consellera de Justicia, Elisa Núñez. Tras la salida de Vox del Gobierno autonómico fue cesado.

Uno de los tres será el presidente del Consejo de Transparencia. Hay quien muestra su preferencia por Sonia Barriga al ser el perfil más independiente y de menor adscripción política.

En el caso de Fernández y Ruiz, resulta evidente su vinculación con partidos cuando el Consejo pretende ser un órgano de carácter técnico.

El pasado del primero es especialmente destacado. En junio de 2021 comunicó su salida de Ciudadanos y su paso al grupo de no adscritos en Les Corts junto al resto de tránsfugas -llegaron a ser cinco de esta formación-.

En aquel momento, Ciudadanos se encontraba en absoluta descomposición en toda España y el que era portavoz en el Parlamento valenciano, Toni Cantó, había saltado del barco unos pocos meses antes.

En ese cargo le sucedió Ruth Merino, actual consellera de Hacienda con el PP, quien cogió las riendas del grupo parlamentario pese a la sangría.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, premió a algunos de los que contribuyeron a la descomposición de Ciudadanos en la Comunitat. El gran artífice de estos movimientos fue Emilio Argüeso, posteriormente secretario autonómico de Emergencias y ahora investigado en la causa de la dana.

Aunque también cabe mencionar en este listado a Jesús Salmerón, actual alcalde de Gátova con el PP.

Mayoría PP-Vox

Ahora, Vicente Fernández tendrá un puesto en el Consejo de Transparencia. Tras finalizar la pasada legislatura en 2023 ha estado ejerciendo de abogado.

Los tres nombres de los populares y Vox pueden salir adelante solo con sus votos. Todo apunta a que no contarán con el PSPV y Compromís, pues la relación con ellos está prácticamente rota desde hace meses a raíz de la dana.

El Consejo lleva en funciones 4 años. El PP quiso intentar meterlo en el pack de negociación de todos los órganos estatutarios con el PSPV.

Inicialmente hubo cierto acercamiento entre ambos, pero luego todo se fue al garete y los socialistas se negaron a pactar nada con los populares.

Motivo por el que órganos estatutarios como el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura llevan tiempo funcionando de manera interina.

En el caso del Consejo de Transparencia, se puede renovar con mayoría absoluta, por lo que el PP y Vox quieren hacerlo.