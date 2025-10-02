Los expertos apuntan a la desinformación y los bulos como los principales problemas del periodismo en la era digital

Este jueves ha tenido lugar la primera edición del Foro Alerta Bulo, organizado por la agencia Doyou Media, en el que se ha puesto el foco sobre los bulos y la desinformación como los principales desafíos que enfrenta la salud democrática y la importancia del papel verificador del periodismo.

El encuentro ha reunido a más de un centenar de asistentes en el Sabadell Hub Empresas de Valencia, así como periodistas, académicos, estudiantes y representantes institucionales.

A lo largo de la jornada, han tratado el impacto de la desinformación y los bulos en la sociedad actual, así como en los retos que afrontan los medios de comunicación para combatirlos.

El foro ha abierto un debate sobre los dilemas del periodismo en un entorno marcado por la inmediatez, donde la rapidez informativa a menudo choca con la veracidad y el rigor. Se ha abordado la llamada "dictadura del primer clic" y la necesidad de reforzar la autocrítica en la profesión periodística.

"El bulo ha pasado a formar parte de la narrativa social. Cada día se descubre un nuevo intento de crear una realidad paralela, ya sea por vandalismo, intereses económicos o finalidades más graves como la desestabilización política", ha señalado Luis Motes, CEO de Doyou Media.

El encuentro ha reunido a directores de medios valencianos, expertos en comunicación digital y representantes institucionales, que han compartido experiencias y estrategias para combatir la desinformación.

Para ello, se han analizado casos recientes, como la dana de Valencia, se ha resaltado el papel de las redes sociales en la amplificación de bulos y se han planteado vías de acción para recuperar la confianza ciudadana en el ecosistema informativo.

Con esta primera edición, Doyou Media refuerza su compromiso con la transparencia, el periodismo riguroso y la construcción de una conversación pública más plural. El Foro Alerta Bulo se perfila como un espacio necesario para repensar el papel de la comunicación en tiempos de crisis y cambio social.

Sobre el I Foro Alerta Bulo

El programa ha concentrado en una sola mañana un completo recorrido por distintas perspectivas profesionales y académicas. La sesión ha arrancado a las 09:30h con la recepción de asistentes y, tras la bienvenida institucional a cargo de Luis Motes, CEO de Doyou Media.

Justo después se ha dado paso a una primera mesa con los directores de informativos Pep Magraner (À Punt) y Vicente Climent (La 8 Mediterráneo), así como los responsables territoriales Álvaro Errazu (Es.Diario CV) y Dani Valero (EL ESPAÑOL).

Tras un breve café, ha llegado el turno del ámbito universitario con una ponencia doble a cargo de Marga Cabrera (UPV) y Elvira García de Torres (UCH-CEU), quienes han debatido sobre el impacto de las redes sociales y el ecosistema digital.

Posteriormente, los directores de cabeceras de referencia como Jesús Trelis (Las Provincias), Joan-Carles Martí (Levante-EMV), Bernardo Guzmán (Cadena SER CV) y Víctor Romero (delegado en Valencia de El Confidencial) han protagonizado un debate coral en el que se han abordado los principales retos del sector.

La jornada ha concluido con un espacio para preguntas y participación del público, consolidando el Foro Bulo como un punto de encuentro plural y necesario para reflexionar sobre el presente y futuro de la información en la Comunitat Valenciana.

Los objetivos se han centrado en fomentar el debate, la autocrítica y la búsqueda de soluciones frente a los desafíos que ha planteado la desinformación en el actual escenario mediático valenciano.