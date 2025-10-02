Una acusación popular pide aclarar que Emergencias únicamente encargara a Tragsa avituallamiento el 29-O

La acusación popular que representa Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en la causa judicial por la gestión de la dana, ha solicitado a la jueza que incorpore a las actuaciones el encargo a Tragsa del servicio de apoyo logístico a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Así lo ha efectuado tras constatar que el 29 de octubre solo se le requirió para tareas de avituallamiento "pese a los potentes medios de que dispone".

Acció Cultural ha presentado ante la jueza un informe elaborado por Tragsa en el que consta la existencia de una resolución de 14 de abril de 2025 por la que AVSRE le encarga el "Servicio de apoyo logístico" en los diferentes planes y procedimientos de emergencias, para los años 2024-2027, con un plazo de ejecución de 36 meses.

Dicho informe señala que durante la emergencia de la dana, Tragsa es movilizada por la AVSRE mediante un correo electrónico a las 16:25 horas del 29 de octubre con la indicación: "para que tengan a todo el personal de guardia y previsión de medios en preventivo".

Tragsa movilizó a tres encargados que estuvieron suministrando avituallamiento, dos de ellos como refuerzo en el operativo de guardia en Valencia.

También apunta que la persona licenciada de guardia del equipo de sensibilización/divulgación a la ciudadanía se incorpora desde las 18:00 horas del 29 de octubre hasta las 07:30 horas de la mañana del día siguiente, siempre según el informe aportado.

Por parte de Tragsa se procedió a preavisar al equipo técnico y personal del grupo de no adscritos de la Gerencia de Valencia, además de revisar las posiciones de su maquinaria en la provincia.

Indica que alrededor de las 18:30 horas se solicita telefónicamente a la encargada técnica de guardia avituallamiento para el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia) y a las 19:30 horas se solicitó avituallamiento para los parques del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia de las localidades de Requena y Torrent.

Acció Cultural denuncia la "perplejidad, sorpresa y desazón" que causa constatar que el único requerimiento a Tragsa fue llevar "avituallamiento" al Centro de Emergencias de L'Eliana a las 18:30 horas, y a los parques de bomberos de Requena y Torrent a las 19:30, el 29 de octubre, "pese a los potentes medios de que dispone".

Por ello, pide a la jueza que se incorpore a las actuaciones el encargo efectuado por la AVSRE a Tragsa durante los años 2024 y 2027, por el que abona la cantidad de 2.506.424,97 euros (696.229,16 € en 2024, 835.474,99 € en 2025, 835.474,99 € en 2026 y 139.245,83 € en 2027).

Dicho encargo, añade la acusación popular, determina que Tragsa ejecutará tareas de apoyo logístico a las funciones de la AVSRE contempladas en los diferentes Planes y Procedimientos de Emergencias, con funciones muy específicas asociadas al Puesto de Mando Avanzado.

En estas, se refiere específicamente a la instalación de módulos de despliegue rápido en el plazo de 24 horas desde su activación; el suministro de avituallamiento a personas desplazadas, en albergues y operativo; la instalación de grupos electrógenos y otras funciones de apoyo logístico y seguimiento y control del parque móvil del Centro de Coordinación de Emergencias.

Solicitud de ACPV

Por todo ello, Acció Cultural pide aclarar "determinados extremos de la disponibilidad de los medios materiales y personales de Tragsa disponibles en una situación de emergencias", al margen de cualesquiera otras que acuerde la instructora.

Del mismo modo, solicita que se requiera de Tragsa información relativa a qué equipo técnico concreto y personal del grupo de no adscritos de la Gerencia de Valencia, se preavisó, especificando su número y funciones de cada uno de ellos.

Por último, reclama que se requiera a Tragsa las posiciones de la maquinaria de Tragsa, que se revisaron, especificando las características de cada una de ellas y su utilidad.

Petición de Intersindical

Por su parte, la acusación popular que ejerce Intersindical Valenciana en la causa penal sobre la gestión de la dana ha solicitado al juzgado que se extraigan los metadatos del material audiovisual remitido por À Punt sobre la grabación de la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre.

Esta medida, según señala la acusación, pretende "descartar cualquier manipulación" de los archivos de vídeo remitido por la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A. (CACVSA)-À Punt al juzgado de Catarroja que instruye la causa.

Requiere que, con carácter previo a la entrega a las partes, se proceda a extraer los metadatos de dicho material audiovisual que permita "identificar los detalles técnicos del archivo remitido (ubicación, formato, duración, momento de edición, personas que los han tratado, etc…)".

