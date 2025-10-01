Mazón insiste en que acudirá a la procesión cívica del 9 d'Octubre: "Esperemos que todos hagamos porque sea eso"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acude a los actos por la festividad del 9 d’ Octubre, en una imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido este miércoles que participará en la procesión cívica del próximo 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, y ha confiado en que "todo el mundo pondrá de su parte" para que esta marcha que recorre las calles del centro de Valencia "sea eso, una procesión cívica".

Así lo ha manifestado durante el acto de presentación de la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre, al ser preguntado sobre si tiene previsto acudir al acto.

"Sí, claro", ha respondido el jefe del Consell. En esta línea, ha deseado que "todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica".

También ha señalado que va a ser un día "muy especial", que va a estar marcado por el recuerdo de las inundaciones de la dana del pasado 29 de octubre.

"No sé si decir si de manera exclusiva o monográfica, pero desde luego será absolutamente prioritario este asunto", ha concretado.

Preguntado por si habrá alguna novedad respecto al escenario y el formato del acto institucional, ha afirmado que la Generalitat va a hacer "el mayor esfuerzo logístico" para tratar "de la mejor manera posible" a todo el mundo en el día grande de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha explicado que en esta jornada se va a reconocer el esfuerzo no solo de las instituciones sino de las personas, "tanto de esta tierra como de fuera que ayudaron en la dana de hace casi un año".

"Lo que pasó el año pasado el 29 de octubre con la riada nos marca y tiene que marcar necesariamente el 9 d'Octubre", ha señalado el jefe del Consell, que ha insistido en que desde la Generalitat harán todo lo que esté en su mano de cara al acto institucional del Dia de la Comunitat Valenciana.

Además, ha asegurado que en esta ocasión hay mucha gente a la que reconocerle y agradecerle el esfuerzo "tan extraordinario", "no solo desde el punto de vista de instituciones, sino también desde el punto de vista social". "A gente de la Comunitat Valenciana y a gente de fuera", ha precisado.

Por ello, ha prometido "el mayor esfuerzo" y ha pedido la "colaboración de todos" para que este 9 d'Octubre salga "lo mejor posible" porque es un día "que llevamos muy en el corazón todos".

Precisamente, este mismo miércoles se celebra en el Ayuntamiento de Valencia la junta local de seguridad con motivo del 9 d'Octubre para concretar el dispositivo de cara a la celebración del Dia de la Comunitat Valenciana.

'Real Senyera'

El concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, será el encargado de portar la Real Senyera en la procesión cívica del próximo 9 d'Octubre.

La marcha dará inicio a las 12.00 desde la Casa Consistorial. Desde su balcón se realizará la tradicional bajada de la Senyera con honores y de ahí será llevada hasta la Catedral, donde tiene lugar el acto religioso del Te Deum.