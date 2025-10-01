Esperanza Aguirre afirma que Mazón ha tomado "la decisión más adecuada" al continuar como presidente tras la dana

La exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro “Una liberal en Política". EFE/Biel Aliño

Esperanza Aguirre, exministra de Educación y Cultura, expresidenta de la Comunidad de Madrid y peso pesado del Partido Popular, ha respaldado la decisión tomada por el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de continuar como líder autonómico tras la dana del pasado 29 de octubre.

En declaraciones a los medios de comunicación con anterioridad a la presentación de su libro Una liberal en política, Aguirre ha asegurado que "la decisión que ha tomado el señor Mazón es la más adecuada".

En este sentido, ha avalado la decisión de ligar el futuro político del president a la reconstrucción y la recuperación del territorio valenciano damnificado por las inundaciones de hace más de 11 meses.

"Si la reconstrucción va bien, se presentará, sino, no. Es la decisión más adecuada", ha sentenciado.

"Personalmente, como presidenta de la Comunidad de Madrid que he sido, creo que la dimisión de Mazón, que no tenía mayoría absoluta, hubiera desestabilizado en un momento terrorífico en el que la gente estaba desorientada y había perdido todo; si se va el presidente hay que ocuparse de elegir otro", ha justificado.

Además, ha querido cuestionar en relación a la gestión de la dana "por qué el secretario de Estado autonómico de medioambiente estaba al otro lado del Océano Atlántico, Teresa Ribera en París y el Presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) en la India".

Sobre este mismo asunto, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido valorar cómo la Generalitat ha actuado en la dana porque "desconoce" cómo ha gestionado la emergencia el Gobierno valenciano.

Sin embargo, ha apuntado directamente al "alarmismo climático y la Agenda 2030" como responsables de la emergencia acontecida el pasado mes de octubre en Valencia y como aspectos con los que "hay que acabar".

"En lugar de construir presas, este Gobierno se ha dedicado a destruir nada menos que 134 presas. Según ha destacado Aguirre, "en el Plan Hidrológico Nacional figuraba la presa de Cheste que era la que hubiera protegido al barranco del Poyo". "No digo que hubiera salvado a todo el mundo pero habría reducido el impacto".

Además, ya durante la presentación de su libro, ha valorado la labor que la Generalitat Valenciana está haciendo al frente de la reconstrucción, así como el trabajo de Francisco José Gan Pampols al frente de la recuperación de las zonas afectadas.

Una liberal en política

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado su último libro, titulado Una liberal en política, cuyo eje central gira en torno al gobierno actual.

A lo largo de sus 285 páginas, Aguirre analiza con un tono marcadamente pesimista la situación política que atraviesa España, reiterando su preocupación por el rumbo que, a su juicio, podría tomar la nación.