La Generalitat explica el envío del ES-Alert en preemergencia y sin Cecopi: "Se manda cuando Aemet avisa con antelación"

El episodio de lluvias que se produce estos días en la Comunitat Valenciana llevó a que la Generalitat enviara el pasado domingo un Es-Alert a la población con una antelación de más de 12 horas.

El mensaje llegó a los móviles de los ciudadanos para avisar del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia ante los avisos de nivel rojo comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En el texto se incluían consejos como evitar desplazamientos o subir a pisos altos y zonas elevadas.

La manera de proceder del Gobierno valenciano se encuentra bajo lupa por las similitudes o diferencias con su actuación del pasado 29 de octubre, día de la fatídica dana que dejó 229 muertos.

En el caso de este episodio de lluvias, la alerta se envió sin convocatoria del Cecopi debido a que hay Preemergencia, explican desde la Generalitat.

Para que se tuviera que celebrar una reunión de este órgano tendría que haber un nivel 2 de Emergencia, recuerdan.

De esta manera, lo que convoca durante estas jornadas la Conselleria de Emergencias son reuniones de coordinación y seguimiento.

El mensaje a los móviles no ha sido el único enviado a la población tras el 29-O. De hecho, se trata de una reproducción exacta del mandado en marzo a la provincia de Castellón por el temporal de lluvias.

El envío del Es-Alert, como cabía esperar, ha provocado nuevos enfrentamientos políticos. La Generalitat ha aprovechado para abrir otro frente con el Gobierno central al destacar que el mensaje se ha mandado porque la Aemet ha avisado "con suficiente antelación" de la previsión de alerta roja.

"Con previsión se toman medidas"

Lo expresan desde la propia Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama y lo verbalizó este lunes la vicepresidenta primera, Susana Camarero.

"Aemet en esta ocasión ha avisado con antelación de que comenzaban las precipitaciones y eso ha permitido tomar las medidas preventivas y realizar actuaciones. Hace un año, cuando (Aemet) comunicaba, ya estaba ocurriendo", manifestó.

Susana Camarero y Marciano Gómez, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell. Jorge Gil / EP

"Con previsión podemos tomar medidas preventivas; con observación, que es lo que ocurrió el 29 de octubre, solo se pueden tomar acciones reactivas", añadió.

Sobre las críticas lanzadas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por no estar presente este domingo en la Comunitat Valenciana, Camarero remarcó que la alerta roja se inició a las 20.00 horas en Castellón y a las 4.00 de esta madrugada en Valencia, y el president salió de Murcia, donde asistía a un acto del PP, a las 13 horas.

En este sentido, incidió en que "seis horas antes de que se lanzase la alerta roja en Castellón y catorce horas antes de que se hiciese en Valencia, el president estaba en la Comunitat", y estuvo "trabajando y atento a la emergencia".

Respuesta "distinta"

Por su parte, desde el PSPV atacaron al Ejecutivo autonómico por su diferente actuación respecto al 29-O.

"Durante estos meses hemos visto que se han ido sucediendo distintos episodios de lluvia y que la Generalitat ha ido modificando su actuación con respecto al 29 de octubre", afirmó la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé en la Cadena Ser.

A su juicio, "es una buena noticia para todos los valencianos en este momento". "Las lecciones aprendidas, desde luego, siempre son muy útiles para mejorar, pero no dejan de evidenciar, por supuesto, algo que desgraciadamente estamos viendo: el empeño de la Generalitat en negar una realidad y es que el 29 de octubre no se hicieron bien las cosas".

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, hizo hincapié asimismo en que la respuesta que está dando la Generalitat es "rotundamente distinta" en esta ocasión y criticó la ausencia de Mazón el domingo.