Psicosis con los coches en la zona cero de la dana: rotondas llenas de vehículos aparcados en las zonas más altas

Psicosis con los coches en la zona cero de la dana.

Temor a que la historia se repita. Los vecinos de la zona cero de la dana no quieren volver a perder sus casas, ni sus coches, por lo que han optado por intentar prepararse ante la alerta roja por lluvias.

Así, durante la tarde del domingo, muchos de los habitantes de las pedanías de Valencia y pueblos cercanos afectados por la dana del 29 de octubre optaron por intentar proteger sus pertenencias. Por ejemplo, sus vehículos.

Una de las imágenes más llamativas es la de la pedanía de Castellar-l'Oliveral. Allí, en la entrada al núcleo urbano desde la V-30, los coches se amontonan ahora en el puente y en las rotondas.

Es uno de los recursos de los vecinos para intentar no volver a perder el coche, ya que muchos de ellos se vieron obligados a adquirir uno nuevo tras quedarse sin el suyo el 29 de octubre.

Y no es para menos. La borrasca extratropical que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha puesto también en alerta a quienes ya sufrieron la dana de octubre.

Así, puntos como el puente de entrada a la pedanía de Castellar son ahora un fiel reflejo de ese temor a que se repita lo ocurrido hace exactamente once meses.

Este puente cuenta con un carril para cada sentido de circulación y dos aceras, una a cada lado. Ahora están repletas de coches aparcados.

También las rotondas y cualquier otro hueco elevado que, en caso de inundación, salvaguarde mínimamente los vehículos. Por ejemplo, las aceras. Algunas de ellas se han convertido también en un aparcamiento en alto improvisado.

Pero el temor en la zona cero de la dana no es únicamente por los vehículos. Tras casi un año desde la riada del 29 de octubre son muchos los que, con paciencia y mucho esfuerzo, han recuperado sus hogares.

Plantas bajas, comercios y casas unifamiliares que quedaron devastadas por el agua y el barro que antes de las lluvias de este lunes también se han preparado por prevención.

En el caso de las pedanías, el Ayuntamiento ha vigilado durante toda la madrugada del lunes el caudal de agua de los barrancos, aunque no ha habido incidentes registrados.

Lluvias en la 'zona cero'

Los alcaldes de las localidades de la 'zona cero' de la pasada dana del 29 de octubre han explicado en declaraciones en EFE cómo han vivido sus vecinos la madrugada de lluvias, donde había "una calma tensa", mientras que en estos momentos hay "cierta tranquilidad".

En Paiporta, el alcalde Vicent Ciscar aseguró que la noche fue "relativamente tranquila" y con "normalidad". Explicó que los colectores han funcionado "muy bien" y que, salvo "un par de incidencias leves", no hubo mayores problemas.

En Alfafar, su alcalde Juan Ramón Adsuara afirmó que a primera hora de la mañana "estaba todo en orden" y destacó que "el cierre de Ikea y de todo el parque industrial nos está ayudando en la movilidad de brigadas y operativos".

Por su parte, la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, señaló que la noche ha transcurrido "sin grandes incidentes", aunque reconoció que se produjeron desprendimientos de piedras en la carretera.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, indicó que durante la noche no se produjeron incidencias reseñables y subrayó que no hay "ninguna incidencia a destacar" ni "ningún corte de carreteras ni caminos".

En Cullera, el alcalde Jordi Mayor señaló en redes sociales que la población amaneció "sin incidencias", aunque recordó que se mantiene la alerta roja y advirtió que en zonas como Marenyet, l’Estany y Brosquil podrían registrarse precipitaciones más intensas.