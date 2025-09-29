El Gobierno sigue escondiendo al presidente de la CHJ, que no acudirá a la comisión que investiga la dana en Les Corts

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, no acudirá este martes a la sesión de la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts Valencianes.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), del que depende la CHJ, confirma lo que se daba por hecho entre los grupos parlamentarios después de que el PP y Vox acordaran la semana pasada su citación urgente.

El Gobierno ya impuso la ausencia de los organismos estatales en la comisión no permanente sobre la dana del Ayuntamiento de Valencia. La derecha priorizó la comparecencia de Polo después de que declarara durante 8 horas ante la jueza de la dana.

Solo ante la magistrada rompió un silencio de casi 11 meses, en los que no concedió ruedas de prensa ni entrevistas, al margen de atenciones muy breves y puntuales en actos públicos.

En su interrogatorio justificó la falta de información de la CHJ el 29 de octubre. Así, señaló que, aunque hubiera ofrecido verbalmente los datos que tenían "no eran relevantes" por sí mismos y "ya no se podía reaccionar".

Aquel día, afirmó, la CHJ fue consciente "tarde, bien metida la noche" de lo que había pasado en el Poyo.

La reunión de la comisión de investigación de la dana de este 30 de septiembre será la segunda sesión dedicada a comparecencias.

Técnicos

El orden del día aprobado la semana pasada incluía la asistencia de seis técnicos -al igual que en la primera sesión, celebrada en julio-, como ingenieros y catedráticos, pese a que la oposición había pedido que acudieran primero las víctimas.

Así, están citados también el ingeniero de Caminos Francisco Álvarez Molinera; el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el catedrático de ingeniería hidráulica de la UPV Félix Ramón Francés; el catedrático de proyectos arquitectónicos de la UPV José María Lozano; la profesora e investigadora de la UPV Adriana Susana Giret; y el abogado experto en urbanismo Francisco Blanc Cavero.



No obstante, José María Lozano ha excusado también su asistencia por motivos de agenda, al ser presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC) y coincidir su citación con otros compromisos previos que tenía con motivo de su cargo.



En un escrito remitido a la presienta de Les Corts, Llanos Massó, al que ha tenido acceso EFE, Lozano explica que ese mismo día tiene dos compromisos: la entrega de la memoria anual del CVC en Les Corts y el acto institucional de apertura del curso de las universidades españolas en La Nau, que preside el rey Felipe VI.



En todo caso, manifiesta su "total disponibilidad" para colaborar con la comisión de investigación, donde está citado como experto, y pide que, con la finalidad de poder organizar su agenda y preparar la comparecencia de la mejor manera posible, la próxima citación se le envíe "con un cierto margen de tiempo".



También pide saber "expresamente en calidad de qué condición" quieren que comparezca, así como qué aspectos concretos del objeto de investigación consideran de interés, ya que la citación "solo hace referencia de forma genérica a las causas de la dana, la gestión de las administraciones y las medidas de recuperación".

Por el momento, queda pendiente de programar la comparecencia de las asociaciones de víctimas y del propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que podría producirse antes de final de año en función de lo que ocurra con la comisión del Congreso (paralizada hasta el momento).