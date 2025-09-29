Una fuerte tormenta descarga en la Ribera Baixa (Valencia): en Sueca han caído 54 litros por metro cuadrado en una hora

La situación meteorológica se ha complicado esta tarde en la comarca valenciana de La Ribera Baixa. Allí, la localidad de Sueca ha registrado casi 54 litros por metro cuadrado en apenas una hora, y los bomberos han recibido avisos por incidencias en esta localidad y en Cullera.



Según los registros de la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet) en ese periodo se han acumulado 27,2 y 26,8 l/m2 en Cullera, mientras que en cuatro horas, Sueca acumula 115,6 l/m2 y el faro de Cullera, 64,4 l/m2.



El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha explicado a EFE que a las 17 horas ha empezado a llover en la localidad "con una intensidad como pocas veces" han visto y ha sido "prácticamente una hora sin parar".

Esa situación "ha provocado un caos en la ciudad, muchas calles totalmente anegadas, con el agua entrando en los bajos, entrando en las plantas bajas, en las cocheras, y agravado aún más por la circulación de vehículos por las calles, pese a que hemos insistido por favor que no, que si no es preciso que no circularan los coches, que provocan un efecto ola".



"Por suerte, están tragando bien los imbornales y la limpieza previa que se ha hecho está dando resultado y poco a poco va bajando el nivel del agua acumulada y parece que hasta ahora la situación se está tranquilizando", ha concluido.



Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha señalado en la televisión autonómica À Punt que la tromba de agua caída esta tarde ha sido "histórica", agravada además por fuertes rachas de viento, y en calles como la de Valencia han llegado incluso piedras arrastradas desde la montaña que han quedado depositadas en la calzada, entre los coches, sin que hasta el momento haya constancia de daños personales.

La borrasca extratropical que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha causado estragos en la Comunitat Valenciana, con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia), retrasos en el transporte e intensas precipitaciones en diferentes puntos.

Las lluvias han golpeado hasta el momento en diferentes puntos de Valencia y de Castellón. Aemet señala que también ha habido acumulados de 177 l/m2 en Eslida (Castellón); 170,4 l/m2 en Pinet (Valencia); 160,7 en Barx (Valencia); 158,8 en Suera (Castellón); 158,4 en L,Alcúdia de Veo (Castellón); o 151,3 en Alfondeguilla (Castellón).

Por otro lado, se ha procedido a la suspensión de las clases en 243 municipios, la cual proseguirá durante la jornada del martes en las localidades que mantengan alerta naranja.

También se han cerrado parques e instalaciones municipales y algunas zonas comerciales y se ha pedido evitar desplazamientos que no sean imprescindibles para reducir los efectos negativos del temporal.