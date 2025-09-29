Estela, vecina de la zona cero de la dana, relata el horror de revivir inundaciones: "Mi hija se desmayó al oír el ES-Alert"

Estela, vecina de la zona cero de la dana, habla sobre las nuevas inundaciones en Aldaia. À Punt

Justo cuando se cumplen once meses de la fatídica riada, muchos vecinos han vuelto a revivir el horror de la tragedia.

Protección Civil envió este domingo un mensaje ES-Alert a los móviles para advertir a la población valenciana de las fuertes precipitaciones que llegarían a la Comunitat Valenciana. Especialmente, en el litoral de Valencia y Castellón, donde el aviso de Aemet sigue en rojo.

A las 15:28 los valencianos rememoraron la misma situación que la vivida el pasado 29 de octubre a las 20:11 horas de la tarde. La pesadilla es tan reciente aún que, personas como la hija de Estela, se desmayaron al oír el ES-Alert.

Estela vive al lado del barranco La Saleta en Aldaia y afronta, con preocupación, este nuevo episodio de lluvias. En su casa, el agua alcanzó los dos metros y medio. Lo ha contado este lunes en Les Notícies del Matí en À Punt.

"Estábamos comiendo cuando sonó la alarma. Mi hija entró en pánico y se desmayó. Nos dio un susto muy grande. Pasamos una tarde muy mala, pendientes del barranco y de la lluvia. Mi hija y mi yerno tienen un taller de coches, al que entró el agua el 29 de octubre. Ayer tuvieron que dejarlos en otro lugar para salvarlos del agua", relata.

Vecina de Aldaia pide desviar barranco en Aldaia (Valencia). Efe / Biel Aliño

"En el vecindario no tenemos vida. Cuando llueve, entramos en un estado de nervios que no es normal. En la plaza de la Victoria, al lado de mi casa, vinieron dos ambulancias porque a dos mujeres también les dieron ataques de pánico", señala, angustiada.

Estela afirma que en la riada de 1957 ya entró agua en su casa y que las inundaciones en esta población son algo recurrente. Pero lamenta que no reparen el cauce del barranco: "68 años esperando a que arreglen esto".

"No se puede vivir. Un pueblo no puede vivir asustado", denuncia.

La Saleta, desbordado

Las fuertes lluvias que se han registrado la noche de este lunes en el municipio de Aldaia, en la comarca valenciana de l'Horta Sud, han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire.

Las precipitaciones -57 litros por m2 en tan solo 35 minutos-, según informa Avamet- han provocado "momentos de tensión durante la noche", aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha resaltado en declaraciones a Efe que las barreras anti inundaciones instaladas por el consistorio y las canalizaciones "han cumplido su función y, aunque se han anegado varias calles, el agua no ha pasado la altura de media rueda de un coche".

"Gracias a las compuertas y las canalizaciones la situación no ha ido a más", ha dicho el alcalde, pues con los casi 60 litros por metro cuadrado que han caído en 35 minutos se han visto "al límite".

⛈️ Imágenes de hace unos momentos del Barranco de la Saleta, en Aldaia, donde se han llegado a acumular hasta 66mm (66 litros por m²) desde las 00h según @avamet 📝 pic.twitter.com/xE3NbnyZcn — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) September 28, 2025

En vídeos publicados en redes sociales se puede apreciar cómo el barranco se encuentra al límite de su capacidad, donde pierde profundidad el cauce y el agua comienza a discurrir por las calles.