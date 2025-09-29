Así se ha desbordado el barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia) por las fuertes lluvias: "Hemos estado al límite"

Las intensas lluvias de la madrugada de este lunes han vuelto a golpear los municipios de L'Horta Sud. Las fuertes precipitaciones han elevado la posibilidad de desbordamiento de los barrancos en las zonas más damnificadas por la dana del pasado 29 de octubre.

Uno de ellos es el barranco de La Saleta, en Aldaia. Ya durante la semana se preparaba para las lluvias que podían llegar este lunes con la instalación de compuertas antidesbordamiento junto al barranco, las cuales han cumplido su deber con creces.

Pese a su instalación y su efectividad, las fuertes lluvias que se han registrado esta noche en el municipio de Aldaia han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha explicado a EFE que las fuertes precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, según informa Avamet- han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque "afortunadamente ha dejado de llover y los niveles han ido bajando".

Luján ha resaltado que no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones instaladas por el consistorio en el barranco de la Saleta y las canalizaciones "han cumplido su función y, aunque se han anegado varias calles, el agua no ha pasado la altura de media rueda de un coche".

"Gracias a las compuertas y las canalizaciones la situación no ha ido a más", ha dicho el alcalde, quien ha resaltado no obstante que con los casi 60 litros por metro cuadrado que han caído en 35 minutos "hemos estado al límite".

El municipio de Aldaia instaló este domingo las nuevas compuertas metálicas contra inundaciones y ordenó el abatimiento de las vallas del túnel de la estación ante el aviso de alerta roja por lluvias.

Una decisión cuya efectividad ha quedado demostrada tras las precipitaciones torrenciales que han sucedido en Valencia.



⛈️ Imágenes de hace unos momentos del Barranco de la Saleta, en Aldaia, donde se han llegado a acumular hasta 66mm (66 litros por m²) desde las 00h según @avamet 📝 pic.twitter.com/xE3NbnyZcn — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) September 28, 2025

En vídeos publicados en redes sociales se puede apreciar cómo el barranco se encuentra al límite de su capacidad en algunos puntos del municipio, que es donde pierde profundidad el cauce, y el agua comienza a discurrir por las calles.

Sin embargo, el nivel de agua no llegó a aumentar gracias a que dejó de llover, como ha subrayado el alcalde de la localidad, junto con los sistemas de contención que evitaron que el agua pasara a las calles.