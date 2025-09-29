Les Corts suspende la actividad parlamentaria programada para este martes a causa de las fuertes lluvias

Les Corts Valencianes ha decidido suspender la actividad parlamentaria programada para este martes por "las condiciones meteorológicas adversas", según han informado fuentes de la Presidencia del Parlamento autonómico.

En concreto, este martes estaba previsto que se celebrase una sesión de comparecencias en la comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de la dana del 29 de octubre.

La borrasca extratropical que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales durante este lunes y, por el momento, naranja para el martes, ha hecho que esta cita se haya cancelado.

Además de la de la dana, este martes también estaba convocada la Comisión parlamentaria de Sanidad y Consumo. También ha quedado suspendida.

Una de las comparecencias estaba previsto que fuese la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien ya había anunciado que no acudiría.

El orden del día aprobado la semana pasada incluía la asistencia de seis técnicos -al igual que en la primera sesión, celebrada en julio-, como ingenieros y catedráticos, pese a que la oposición había pedido que acudieran primero las víctimas.

Así, están citados también el ingeniero de Caminos Francisco Álvarez Molinera; el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el catedrático de ingeniería hidráulica de la UPV Félix Ramón Francés; el catedrático de proyectos arquitectónicos de la UPV José María Lozano; la profesora e investigadora de la UPV Adriana Susana Giret; y el abogado experto en urbanismo Francisco Blanc Cavero.



No obstante, José María Lozano ha excusado también su asistencia por motivos de agenda, al ser presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC) y coincidir su citación con otros compromisos previos que tenía con motivo de su cargo.



En un escrito remitido a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, al que ha tenido acceso EFE, Lozano explica que ese mismo día tiene dos compromisos: la entrega de la memoria anual del CVC en Les Corts y el acto institucional de apertura del curso de las universidades españolas en La Nau, que preside el rey Felipe VI.



En todo caso, manifiesta su "total disponibilidad" para colaborar con la comisión de investigación, donde está citado como experto, y pide que, con la finalidad de poder organizar su agenda y preparar la comparecencia de la mejor manera posible, la próxima citación se le envíe "con un cierto margen de tiempo".



También pide saber "expresamente en calidad de qué condición" quieren que comparezca, así como qué aspectos concretos del objeto de investigación consideran de interés, ya que la citación "solo hace referencia de forma genérica a las causas de la dana, la gestión de las administraciones y las medidas de recuperación".

Por el momento, queda pendiente de programar la comparecencia de las asociaciones de víctimas y del propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que podría producirse antes de final de año en función de lo que ocurra con la comisión del Congreso (paralizada hasta el momento).