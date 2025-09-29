Consum anuncia el cierre de 182 tiendas en la provincia de Valencia debido a la alerta roja: "La seguridad es lo primero"

La provincia de Valencia se encuentra en alerta roja con el recuerdo todavía de la pasada dana del 29 de octubre. Ante el episodio de lluvias que ha descargado durante la madrugada y las previsiones meteorológicas para la jornada, muchos negocios han decidido no levantar la persiana.

Es por ello que, ante las previsiones, Consum no ha abierto sus tiendas en toda la provincia. La cadena valenciana de supermercados ha informado de que, debido a la situación de alerta roja por fuertes lluvias, un total de 182 de sus supermercados permanecerán cerrados este lunes, 29 de septiembre.

De la misma manera, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas, explica en un comunicado la cooperativa valenciana, que apunta que este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja.

A lo largo de la tarde del domingo, la cadena ya informó de que los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja se marcharían con anterioridad al inicio de la alerta.

En el comunicado emitido por la entidad, Consum ha agradecido "la comprensión" y ha resaltado que "la seguridad es lo primero".

📣 Aviso importante: os informamos que debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes lluvias ⛈️ en la provincia de Valencia, nuestros supermercados Consum permanecerán cerrados mañana.



🛒Esto afectará a un total de 182 tiendas. Además, el servicio de tienda… — Consum (@Consum) September 28, 2025

Dada la previsión y la alerta roja, también se anunció la suspensión de las clases y las actividades deportivas en la ciudad de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado la alerta por las intensas precipitaciones que se esperan este 29 de septiembre. Así, ha fijado el nivel rojo (de riesgo "extremo") y se espera que las precipitaciones sean "localmente fuertes" en la provincia a partir de este mediodía.

La previsión es que se puedan alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Castellón, según las últimas previsiones de Aemet. Por lo que advierte que puede haber "inundaciones" y "crecidas repentinas en cauces".