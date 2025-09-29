Christian Lesaec: "El juego político entre la Generalitat y el Gobierno por la dana nos da igual; aquí no vino nadie"

Christian Lesaec preside la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, que cuenta con alrededor de 600 asociados de diversos municipios afectados por la barrancada del 29 de octubre. Entre ellos familiares de 12 fallecidos.

Nacido en Francia, desde pequeño se vino a Valencia porque su padre era de Benimàmet. Trabajó en el 112 y en 2006 aprobó la oposición docente.

Desde entonces, ha estado ejerciendo en distintos institutos de Secundaria y también ha sido profesor asociado en la Universidad, donde ha impartido francés.

Cuando habla de su trayectoria, Lesaec se define a sí mismo con cierta ironía pese a la tragedia: "Y aparte de todo eso también soy residente en una zona inundable de Alfafar sin que nadie me avisara".

El asociacionismo tras la dana ha tenido a tres grandes organizaciones como protagonistas. Una es la suya, y las otras dos la Asociación Víctimas Mortales Dana y la Associació de Víctimes 29 d'Octubre.

Lesaec no oculta su sorpresa sobre la manera en la que se le vinculó a Compromís, coalición en la que ya no milita.

"Colaboré con Compromís Alfafar en 2007 o 2008. Fui en las listas, pero no salí. Dejé la coalición porque no me gustaba el problema que hubo con Gent de Compromís, al que yo pertenecía", recuerda.

En aquella época era director de instituto. Sin embargo, no cree que esa vinculación puntual con la política invalide las reclamaciones de la asociación que ahora representa. Las principales, los bajos abandonados, los ascensores sin reparar, los desagües o los coches desaparecidos.

Las reflexiones de Lesaec son una mezcla de reconocimiento del esfuerzo de la administración en la reconstrucción de la zona cero y de hartazgo con la clase política. "Hay una pérdida de confianza, un cabreo por la sensación de abandono inicial que no se va", admite.

Se muestra crítico con la figura de Carlos Mazón, aunque no descarta en este momento reunirse con él para trasladarse sus demandas. "Todo dependerá de nuestros asociados", remarca: "La Generalitat tiene que reconocer que la gestión no fue adecuada".

Las críticas al Gobierno central también afloran. "Le recriminamos la tardanza en venir y que no declarara la emergencia nacional", resume.

En cualquier caso, Lesaec hace hincapié en que la batalla de su asociación no es sólo la política, sino principalmente la judicial en la causa que se instruye en Catarroja.

¿Qué balance hace de la situación casi un año después de la dana?

Como no puede ser de otra manera, las cosas han avanzado. Los municipios han recuperado una parte de su vida. Pero, según qué pueblos, la situación no está del todo recuperada. Puedes tener pueblos que están a un 80 o 90 % y otros como Catarroja y Paiporta que pueden estar todavía a un 70 %.

En todos, las huellas de la riada siguen presentes. Además, con el tiempo hay un hartazgo cada vez mayor en aquellos que siguen esperando a que se les resuelva su ascensor, su garaje o su zaguán.

Christian Lesaec, durante la entrevista con El Español. Biel Aliño

¿Qué cuestiones pendientes de abordar en los municipios ve más importantes en este momento?

Hay todavía entre 800 y 900 ascensores por reparar. Cuando fuimos a Bruselas había sobre 5.000 y 6.000. El esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno de España y de la Generalitat en reparaciones es importante y lo valoramos.

Otro de los problemas que también nos está preocupando mucho es el de los coches desaparecidos. Hay más de 800 sin localizar, algunos se han encontrado en el extranjero. Los propietarios tienen un problema.

El 29 de octubre terminará la baja provisional y el vehículo desaparecido quedará en un limbo porque no tendrá la baja definitiva, pero tampoco tendrá la baja provisional. Demostrar esa baja es necesario para cobrar las ayudas y necesitan una solución.

Ahora también estamos enfrentando un problema que no habíamos previsto. Tenemos en el punto de mira una empresa que estaría estafando a vecinos afectados. En la última reunión que tuvimos se nos presentaron unas 15 comunidades de distintas poblaciones con la misma empresa y el mismo modus operandi.

Me he puesto en contacto con Delegación de Gobierno para pedirles asistencia; ellos ya saben algo. También hemos tenido una reunión con nuestros abogados para valorar una posible demanda colectiva, pero esto está todavía en el inicio.

Otro problema son los desagües en la zona cero. Además, hay posibilidad de que algunas zonas o edificios en algún momento dado tengan pequeños derrumbes o fisuras debido a que los cimientos no aguanten.

Hace unos meses lo único que queríamos era quitarnos el barro de casa para poder volver a trabajar o tener un vehículo. Ahora nos encontramos con problemas distintos.

¿Cómo se encuentran las víctimas a nivel psicológico?

Hay familias que se han llegado a hundir y otras que se han vuelto mucho más combativas. De hecho, ese dolor lo convierten en rabia y deciden luchar. Cada uno lo está viviendo a su manera.

Lo que diría que es común es el daño psicológico que llevamos todos detrás, del que no somos conscientes, pero que arrastramos.

El otro día en una entrevista era estábamos los tres de las asociaciones y Rosa dijo: "he perdido el hilo". Y es algo que a mí también me pasa. A veces nos cuesta encontrar las palabras.

Y luego, evidentemente, está presente la ansiedad cuando vienen lluvias o alerta naranja, además de una pérdida enorme de confianza en las administraciones, los gobiernos y los políticos.

"Hay una pérdida enorme de confianza en las administraciones, los gobiernos y los políticos"

¿Cómo valora la entrega de ayudas a los afectados tanto de la Generalitat Valenciana como del Gobierno de España?

Las ayudas de la Generalitat hay que reconocer que han sido rápidas, dentro de lo que cabe, y sí que han llegado en su gran mayoría. En eso Mazón saca pecho y tiene razón para sacarlo.

Las ayudas del Gobierno dependen. Si hablamos del Consorcio de Seguros, la mayoría de la gente se siente más o menos satisfecha por el pago. Pero hay algunas industrias que no lo están porque no les han llegado.

Nos hemos sentido un poco defraudados con las ayudas del Gobierno, ya que al principio Sánchez anunció unas ayudas sin más y luego las vinculó a las indemnizaciones del Consorcio.

Christian Lesaec. EFE/Biel Aliño

En relación con esa pérdida de confianza en la Administración y la política, ¿qué ocurrió en el Debate de Política General cuando las asociaciones abandonaron el hemiciclo en medio del discurso de Mazón?

El ambiente era de "circo". Nosotros consideramos que, para empezar, la invitación a las asociaciones fue incorrecta. Provino del portavoz del PSOE y de Compromís, y no de Les Corts.

Lo suyo hubiera sido una invitación de las propias Cortes, porque si nos invitan las Cortes, nosotros entendemos que es todo el hemiciclo.

Yo no pude estar, pero la gente que fue tenía mi total confianza. Y sobre Carlos Mazón me decían que habló como si aquí no hubiera pasado nada cuando la gente sigue teniendo una serie de preguntas que necesitan contestación.

Yo creo que ya no solo los afectados, las víctimas, los familiares o los damnificados. Me atrevería a decir casi toda la sociedad valenciana y la española. La gente se pregunta: "¿Pero dónde estuvo usted y qué hizo aquel día? ¿Por qué no se decretó tal? ¿Por qué no se hizo esto?"

Desde la asociación nos esforzamos en que se entienda que no vamos contra el Partido Popular, que el problema es la figura de Carlos Mazón.

De hecho, decidimos acudir a la reunión con Alberto Núñez Feijóo cuando yo pensaba que no debíamos ir, pero hubo gente de la asociación que insistió. Ahora pienso que tenían razón y que yo me equivoqué. Menos mal que me dejé llevar e hicimos bien.

¿Cómo fue esa reunión?

Le pudimos exponer la situación como os estoy exponiendo ahora. Nuestras inquietudes y nuestra visión sobre lo que estaba pasando y cómo se estaba llevando por parte de la Generalitat.

Y él nos dio la suya. Porque pensamos que la Generalitat no estuvo a la altura, pero el Gobierno de España tampoco. Aquí no solo hay un culpable, aquí hay varios.

¿Qué le reclaman a Mazón?

Esencialmente que explique por qué no se decretó la alerta a nivel nacional si él pensaba que la Comunitat Valenciana no iba a ser capaz de gestionar una catástrofe y por qué no solicitó ayuda al Gobierno de España los primeros días.

El cabreo de la gente no solo viene por que la alerta llegó cuando la gente se estaba ahogando. Aparece cuando pasan los días y ves que nadie viene a por ti. Cuando hay personas que están durante días buscando a sus familias que no saben dónde están.

Yo a las 7 de la mañana me encontré a una persona fallecida en la esquina de mi calle y durante 48 horas siguió ahí sin que nadie viene por ella.

Esa sensación de abandono es la que no olvidamos. Cuando te encontrabas a militares vestidos de civil diciendo: "Me he escapado del cuartel para ayudar porque no me han dejado venir".

Cuando te encontrabas a una policía nacional diciendo: "Somos 8.000 policías en Valencia que queremos entrar y no nos dejan entrar".

Y cuando pides explicaciones a los políticos, te vienen con la palabra famosa de competencias. Así que nosotros quisiéramos saber por qué no se hizo lo imposible por parte de la Generalitat para movilizar todos los recursos.

También queremos que Mazón declare como testigo ante la jueza de la dana, que se lo ha ofrecido ya en varias ocasiones. Y que diga quién puso a Salomé Pradas frente a la Conselleria de Emergencias, una persona que reconoció que era una incompetente.

¿Cómo ven la figura de Mazón en este momento?

La asociación ha tenido un pequeño acercamiento hacia Mazón. Sí que hemos valorado reunirnos con él porque, al final, es el president de la Generalitat Valenciana, es el presidente que los valencianos han votado y esa figura también hay que respetarla.

Sin embargo, nosotros seguimos considerando que no es la figura más adecuada ahora mismo ni lo ha sido nunca para liderar la Comunitat Valenciana. Así se lo transmitimos en nuestra reunión a Feijóo para ver qué alternativa proponía. Él ha decidido dejarlo.

Actualmente estamos en una situación alejada, yo diría que más cercana al cabreo, y por desgracia creo que la confrontación va a seguir. Y, aunque a mí no me gustaría, nos vamos a ver un poco arrastrados, pero no sabemos muy bien cómo evolucionará esto.

Mazón debería, al menos, haber reconocido que la gestión no fue acertada y, a partir de ahí, yo sí que pienso que que debería de haber dimitido y ya está, y te quedas en una segunda segunda fila.

Si de verdad tu interés es que la Comunitat Valenciana tire adelante, no pasa nada que seas tú el presidente. Se pone a otra persona y tú desde atrás le ayudas, le consejas, pero no te pongas tú porque en realidad estás perjudicando.

¿Qué interlocución tiene con él en este momento?

Él me llama alguna vez. Tiene mi teléfono y de vez en cuando hablamos. Por ejemplo, tras la reunión con Feijóo me llamó un par de veces. A veces me llama él y otras una persona de su gabinete.

Una cosa que acordamos fue las invitaciones a la presentación del Plan Endavant y a la Vía Verde. La Generalitat no había contado con nosotros y en una conversación con Mazón le pedí que nos invitara a nosotros y a todas las asociaciones. Eso lo cumplió.

La intención del presidente es hacer nuevas reuniones más adelante con nosotros. Y nuestra intención en un principio es ir. No le puedo asegurar si lo haremos finalmente porque el cabreo es importante.

Pero bueno, entendemos que es positivo y que es bueno saber qué está haciendo la Generalitat y cómo van los trabajos de reconstrucción.

Tenemos a familias preocupadas con la mitad de sus casas en el barranco y no saben lo que va a pasar. La Generalitat nos dice una cosa, el Gobierno central nos dice otra y el Ayuntamiento nos dice otra.

Esa gente necesita una solución y si puedo tener una reunión con Mazón pues aprovecharé y le preguntaré por todo este tipo de cuestiones.

"Nuestra intención en un principio es reunirnos con Mazón. No le puedo asegurar si lo haremos finalmente porque el cabreo es importante"

¿No cree que supone blanquear a Mazón como sí lo consideran las otras asociaciones?

Es una buena pregunta porque nosotros mismos nos la hacemos. Las otras dos asociaciones sí que tienen claro que reunirse con Mazón es blanquearlo y tampoco ven bien acercarse al Consell porque no se creen la reconstrucción.

Nosotros también tenemos dudas y la verdad es que a veces no sabemos si estamos siguiendo la estrategia política del Gobierno autonómico, que lo que quiere es que aparezcamos en las fotos y hacer como que nos llevamos bien.

Pero a su vez pensamos que es positivo. Y el día que nos sintamos engañados o utilizados dejaremos de ir.

En realidad es que si yo supiera que voy a reunirme con Mazón y le voy a poder decir "Cuéntame qué pasó esa mañana, por qué no se movilizó esto, dónde estabas, por qué no se gestionó de otra manera" y él me va a responder con total sinceridad, lo haría.

Y al día siguiente si hace falta presento mi dimisión.

¿Tienen alguna noticia de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes y si van a acudir?

Ninguna.

Hemos hablado de la Generalitat. Pasemos al Gobierno central. ¿Cómo valora la actuación de Pedro Sánchez y su presencia en la zona cero?

Nosotros le recriminamos varias cosas en la reunión. La primera fue la tardanza porque vino a los 7 meses, aparte de lo de Paiporta, y es un presidente del Gobierno.

Él nos contestó que que no había venido porque no quería politizar la situación, pero que habían venido ministros y habían estado haciendo un seguimiento.

Y luego le recriminamos la no declaración del estado de emergencia. Él nos respondió que no podía declarar la situación de emergencia 3, que supone asumir todas las competencias, porque necesitaba el aval del Senado, no lo tenía y no le hubiera dado tiempo.

Ese tema también lo hablamos con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que nos dijo que además eso hubiera creado una descoordinación entre los medios gestionados por el Gobierno y los gestionados por la Generalitat.

Sinceramente, no me creo nada y pienso que el Gobierno de España no ha querido meterse en el lío de tomar las riendas de las competencias que tiene la autonomía.

De acuerdo con la Ley de Protección Civil, el ministro del Interior podría haberlo decretado y actuar directamente. Y lo único que tendría que haber hecho era informar a la comunidad autónoma de que tomaba el mando.

Lesaec, en un momento de la entrevista. Biel Aliño

¿Qué opinan del papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tras la declaración de Miguel Polo en el juzgado?

Ahí también entendemos que hay algo que no cuadra. Polo tiene que responder por ese silencio en los correos que se produce entre las 16.13 y las 18.43. Entendemos que la CHJ no tiene que alertar, pero sí informar. Y no informó.

Eso tampoco es excusa para decir, como dice la Generalitat, que como no le informaron no pudo tomar decisiones. No, no. Tú tenías otra información que evidenciaba que estaba pasando algo.

Pero la Confederación no estuvo a la altura y sí que pensamos que Polo debería de estar imputado. La jueza ha considerado que no.

Ahí por ejemplo también nos han rechazado investigar el delito de omisión del deber de socorro. Independientemente de lo que pasó la tarde de la dana, lo que es evidente es que o Generalitat o Gobierno central o incluso ayuntamientos no actuaron.

No puede ser que tú tengas planes de inundación desactualizados o incluso que haya municipios que no los tengan. Ostras, es que no estamos hablando de la meseta castellana, es que estamos hablando de Valencia, que es una zona donde las danas suelen ocurrir.

"Aquí hubo una población de 300.000 personas que necesitaban ayuda urgente y ninguna de las instituciones la dio. Eso se tiene que investigar"

¿Ven responsabilidad en todas las administraciones?

Sí, porque todas han fallado. Este juego entre el gobierno de España y la Generalitat, el famoso 'si quieren ayuda que la pidan' y estas cosas a los ciudadanos nos da igual. Aquí lo que pasó es que al final no vino nadie.

Aquí hubo una población de 300.000 personas, las que vivimos en l'Horta Sud, que necesitaban ayuda urgente y ninguna de las instituciones que debían de haberlo hecho lo hicieron. Eso se tiene que investigar.

¿Confían en que el Gobierno cumpla con las obras hidráulicas pendientes? ¿Están preparados para otra dana?

No, porque el único barranco en el que se está actuando es en el de La Saleta. Los trabajos en los demás barrancos, según el plan de Resiliencia del Gobierno en el que se decía que iban a intervenir de forma urgente en ocho barrancos, comienzan en el 2026. Por lo tanto, está claro que si viene otra dana no vamos a estar preparados.

Además, creemos que debería de haber ya un plan claro de evacuación de lugares como centros escolares y un protocolo de alerta temprana para toda la vertiente mediterránea.

"Hay discrepancias entre las tres asociaciones, es verdad. Tampoco tenemos por qué estar en todo de acuerdo. Pero creo que al final siempre conseguimos reconducirlo"

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana que se crearon tras la tragedia comenzasteis con una unidad de acción bastante potente, pero parece que ahora existe alguna discrepancia. ¿Es así?

Sí. Hay un poco de todo. Es verdad que yo creo que nosotros igual nos hemos moderado un poco porque al final pensamos que independientemente de la rabia que tengamos hay que intentar solucionar las cosas.

Y después es que nuestra batalla no es la política, sino la judicial. Es lo que realmente nos importa y es donde ahí se debe de ver quiénes son los responsables. Nosotros pedimos la imputación de seis personas y nos la han rechazado.

Al mismo tiempo estamos intentando ayudar a la gente como podemos y resolver las cosas como podemos.

Sí que creo que las otras dos asociaciones, la de Mariló y la de Rosa, lo ven de forma distinta. Ellas en particular creo que desconfían mucho más de la Generalitat quizá que nosotros.

Al principio simplemente estábamos todos detrás de la pancarta pidiendo ayuda y entonces ahí vamos todos fenomenal. Ahora como nos aparecen distintas decisiones que tenemos que tomar, nosotros elegimos una cosa y las otras asociaciones otra.

Hay algo de discrepancia, es verdad, tampoco tenemos por qué estar en todo de acuerdo. Hay algunos gestos que a nosotros nos han parecido feos, pero seguramente nosotros hemos hecho cosas que a ellas también les habrán parecido feas.

Pero creo que al final siempre conseguimos reconducir la cosa. Una de las cosas buenas de la indignación que nos generó el Debate de Política General es que se pudo volver a ver un poco a las tres asociaciones unidas.

Christian Lesaec posa antes de su entrevista con El Español. Biel Aliño

¿Cuál es su experiencia sobre la coordinación entre administraciones? ¿Comparten que Mazón pida a Sánchez una comisión mixta?

Ahí es que creo que volvemos a entrar en el problema de la política. Eso sí que es una cosa que nosotros llevamos tiempo pidiendo, una coordinación entre los dos gobiernos.

Yo recuerdo que le dije a Feijóo que cómo podía ser que hubiera un Plan de Resiliencia del Gobierno de España y otro Plan Endavant del Gobierno valenciano. Los dos piden cosas similares como fondos europeos o reforestación. Feijóo nos dijo que era absurdo y efectivamente lo es.

La comisión mixta yo no sé si sería una buena idea. Puede que sí. Llámalo comisión mixta o llámalo como quieras. Una coordinación entre los dos gobiernos me parece evidente y esencial.

Pero todos juegan un poco. Cuando estuvimos con Gan Pampos les dijimos que en su magnífico plan de 600 páginas y 2 millones de euros se incluía intervenir en el barranco del Poyo y el de La Saleta cuando ya está en el del Gobierno de España.

Y cuando hemos hablado con Arcadi España y le preguntamos por la comisión mixta nos dice que no hace falta porque en realidad a nivel técnico ya están colaborando y trabajando juntos los dos ejecutivos y que la Generalitat quiere la comisión mixta para hacerse la foto.

Mi sensación general es que Carlos Mazón necesita la reconstrucción para mantenerse e intentar presentarse a la reelección.

El Gobierno de España sabe que el futuro de Mazón está en la reconstrucción. Si colabora con él en una comisión mixta cree que está ayudando a su adversario político.

Pero eso quiere decir que no está mirando las necesidades de la gente, sino el cálculo electoral. Es que claro, aquí nadie juega limpio.

Quiero pensar que al menos es verdad que de forma interna están colaborando los departamentos.