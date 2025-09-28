Sólo 2.682 de los 6.345 millones de euros abonados por el Gobierno para la dana son ayudas directas a los afectados

Tanto el Gobierno valenciano como el de España anunciaron en su día ayudas directas para los afectados por las riadas. Unas ayudas cuyo ritmo de ejecución ha sido diferente en cada caso, a pesar del diferente músculo financiero que tiene cada administración.

Mientras el Ejecutivo valenciano ha entregado ya alrededor de 743 millones de euros como ayudas directas, el Gobierno central ha hecho lo propio con 2.681,7 millones. Y es que, aunque la web infoDANA refleje que el importe total abonado es de 6.345 euros, tan solo el 42% se corresponden con ayudas directas.

De los 16.600 millones de euros que el Gobierno prometió movilizar para la recuperación del territorio afectado, la web de Moncloa reconoce que actualmente "el importe total abonado hasta el momento es de 6.345 millones de euros".

La cifra que, conviene subrayar, es mucho menor que los 7.500 millones que tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aseguraron en julio que se habían ejecutado.

Ahora bien, más allá de este baile de cifras, en el montante de los 6.000 millones el Gobierno incluye como ayuda propia las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que por el momento ascienden ya a un total de 3.611 millones.

Se trata de indemnizaciones sufragadas con los fondos acumulados por el Estado gracias a las cuotas que los asegurados españoles, previamente, han pagado religiosamente. Cumplir con el pago de esas indemnizaciones es una obligación del Gobierno de España.

Lo mismo sucede con las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas. Estas compensaciones no constituyen en realidad ayudas directas del Gobierno.

Se trata de compensaciones gestionadas por la entidad encargada de los seguros agrarios y en nombre de las entidades aseguradoras. En este caso, suponen 52,3 millones de euros.

Por lo que si se descuentan estas dos cuantías (3.663,3 millones) del total de lo abonado hasta el momento, el importe descendería a los 2.681,7 millones de euros, lo que representa en torno a un 16% del total de los fondos que el Ejecutivo ha prometido movilizar.

Los 743 millones de la Generalitat

Por su parte, la Generalitat ha destinado 1.486 millones de euros para familias y empresas damnificadas por la riada, de los cuales ya se han abonado alrededor del 50%. Es decir, 743 millones de euros.

En este porcentaje se incluyen, por ejemplo, ayudas de bienes de primera necesidad (6.000 euros). Por este concepto, el Consell de Carlos Mazón ha ejecutado ya 240 millones de euros, de los que se han beneficiado más de 26.500 familias.

Por lo que respecta a la ayuda para adquirir un vehículo, la cifra supera los 321 millones de euros. La Generalitat Valenciana contempló inicialmente un presupuesto de 180 millones de euros, ya ejecutados al 100%. Ante el éxito de la convocatoria, realizó una segunda fase, de otros 36 millones.

La cuantía, sin embargo, se vio incrementada a principio de mes por la ampliación del paquete de ayudas en 350 millones de euros, que se distribuirían entre familias, propietarios de vehículos, autónomos y afectados por Ertes.