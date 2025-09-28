La Generalitat envía un mensaje Es-Alert a la población de la provincia de Valencia ante la alerta roja por lluvias

Protección Civil ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles de los ciudadanos residentes en la provincia de Valencia para advertirles de las fuertes precipitaciones que llegarán a la Comunitat en la madrugada de este 29 de septiembre. Especialmente, al litoral de Valencia y Castellón, donde el aviso de Aemet es rojo.

A las 15:28 de la tarde, los valencianos han recibido el mensaje de alerta masiva a la población como el que recibieron el pasado 29 de octubre a las 20:11 horas de la tarde, acompañado del estridente sonido.

A diferencia del de entonces, sin embargo, se ha enviado con casi 12 horas de antelación respecto al inicio de la alerta roja, pues es a las 4:00 horas de la madrugada de este lunes cuando se espera que las precipitaciones sean más intensas.

El mensaje también incluía una serie de recomendaciones dirigidas a la autoprotección de la población ante las posibles "inundaciones" y "crecidas de cauces" que pueden producirse, tal y como ha advertido Aemet.

"Alerta de Protección Civil Riesgo de Inundación en Litoral de Valencia por fuertes lluvias. Hora estimada de comienzo conforme Aemet 04:00 del 29/09/25. Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico", advertía el mensaje.

"Si está en zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias", continuaba para, acto seguido, recomendar seguir la información actualizada en la web del 112 de la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado este mediodía la alerta por las intensas precipitaciones que se esperan este 29 de septiembre. Ha fijado el nivel rojo (riesgo "extremo") desde las cuatro de la madrugada del lunes, cuando las lluvias serán "localmente más fuertes".

La previsión es que se puedan alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Castellón, según las últimas previsiones de Aemet. Por lo que advierte que puede haber "inundaciones" y "crecidas repentinas en cauces".

Con esta previsión, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender las clases en toda la ciudad, cerrar cementerios, bibliotecas, parques y jardines y suspender todo tipo de actividad en centros de mayores, centros de día y centros de juventud, así como las actividades deportivas al aire libre de la Fundación Deportiva Municipal.