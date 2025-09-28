La alerta por lluvias no frena la undécima marcha contra Mazón: 5.000 personas piden su dimisión por la dana

El aviso por fuertes lluvias de la Aemet, que ha fijado nivel rojo (riesgo extremo), no ha frenado este domingo la undécima manifestación contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre.

Alrededor de 5.000 personas, según los datos de delegación del Gobierno, han participado en las dos marchas convocadas: una con salida desde Paiporta, municipio de la zona cero donde más fallecidos hubo, y otra desde Valencia.

La primera marcha ha tenido como punto de partida la Partida Pascualeta 4, donde se encuentra ubicada la Residencia de Savia en la que fallecieron ahogados seis residentes como consecuencia de las inundaciones. La segunda manifestación ha salido desde el Centre Cultural La Rambleta, situado en el bulevar sur.

Ambas marchas han confluido finalmente en el bautizado como Pont de la Solidaritat (Puente de la Solidaridad), una pasarela sobre el río Turia que conecta los barrios valencianos de Sant Marcel·lí y La Torre por donde un aluvión de voluntarios cruzaban a pie desde la capital los días posteriores a la tragedia para retirar barro o llevar alimentos a los vecinos de Paiporta, Catarroja o Alfafar.

Paiporta está considerada como la "zona cero de la zona cero" de la dana, ya que fue la localidad con más víctimas mortales, un total de 45, y además en su residencia de mayores fallecieron seis personas ancianas, a cuyos cuidadores no les dio tiempo a evacuarlas a zonas más altas del edificio.

El Es-Alert

Los asistentes han vestido camisetas con lemas como '228 motius per lluitar' (228 motivos para luchar), 'Víctimes Dana. Justicia, veritat, vergonya' (Víctimas dana. Justicia, verdad, vergüenza) o '20:11 ni oblit ni perdó' (ni olvido, ni perdón).

Además, han podido verse otras carteles con los lemas 'Justicia (con fotos de víctimas)', 'Mazón a prisión', 'Mazón dones por' (Mazón, das miedo), 'Feijóo you are partner in crime' ('compañero de crimen, cómplice), 'Mazón fora' (Mazón fuera), 'La dana arrasa, Mazón en la terraza'.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar la manifestación que ha salido desde València, la vicepresidenta de la Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024, Empar Pujades, ha destacado que "un día más" se manifiestan para "dejar claro y patente" que continúan exigiendo "la dimisión de Mazón y de todo su gobierno".

"Hoy estamos aquí con mucha más presión porque desde las 11.00 horas estamos recibiendo los avisos oficiales, tanto del ayuntamiento como de Protección Civil, de todo lo que puede ocurrir a partir de las 4.00 horas", ha indicado.

En esta línea, ha denunciado que "volvemos a no estar preparados, a llegar tarde. Un poco más avisados, pero en peligro". "Tenemos que seguir saliendo a la calle, razonando, dejando el mensaje muy claro: estamos en manos de gobernantes que no nos cuidan", ha aseverado.

Preguntada por cuál es su opinión sobre que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat haya enviado un mensaje Es-Alert a la población 12 horas antes de que empiece la alerta roja, Pujades ha recalcado que "queda patente y evidente que ellos ahora también han aprendido y hacen lo que deben".

La vicepresidenta de la Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024 ha expresado que para las personas afectadas "hoy es un día muy complicado", ya que, "con mayor o menor grado, está todo el mundo afectado y en shock". "Se están recibiendo avisos que se tendrían que haber recibido hace un año prácticamente", ha reiterado.

"En el momento de la alarma os tengo que decir que el corazón me ha pegado un vuelco y el estómago se me ha encogido, pero además de una manera automática, el estómago se me ha cerrado", ha relatado Pujades, quien ha resaltado que es "enemiga de los miedos", pero "sí que está muy atenta" ante este episodio meteorológico.

Funeral de Estado

La próxima manifestación, cuando se cumpla un año de la dana (29 de octubre de 2024) que devastó parte de la provincia de Valencia y de cuyos efectos todavía se está recuperando, será el sábado 25 de octubre .



El día 29 se celebrará el funeral de Estado por las 229 víctimas mortales en la Ciudad de la Artes y las Ciencias de València.

La primera manifestación para reclamar la dimisión del president se celebró en la capital valenciana el 9 de noviembre y desde entonces se han realizado nueve manifestaciones y una concentración.