Vicente Mompó carga contra el Gobierno en un municipio de la dana: "Cuando toca remangarse, hacen el perro"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha cargado este sábado duramente contra el Gobierno de España por el ritmo de ejecución de las ayudas a los afectados por la dana y el grado de implicación con los municipios que se vieron golpeados por la riada.

Durante un almuerzo tras la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP en Buñol, el también líder provincial de los populares ha instado a los municipios a hacer "política con mayúsculas" frente al "humo y la doble moral de la izquierda".

"Este municipio fue golpeado por la dana y ¿sabéis qué ha hecho el Gobierno de España aquí? Nada. Han ingresado a las arcas municipales 14 millones de euros y las obras siguen sin empezar", ha criticado."Se les llena la boca con titulares y anuncios millonarios, pero cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben hacer, el perro", ha aseverado.

Junto a la secretaria general, Reme Mazzolari, el coordinador general, Carlos Gil, y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, Mompó ha abogado por "trabajar sin descanso para que los vecinos vivan en pueblos más limpios, más seguros y con más oportunidades".

"Significa fiscalizar al gobierno, proponer mejoras, escuchar a la gente en la calle, generar confianza e ilusión. Ante el barro, la propuesta; ante el ruido, el diálogo; ante la división, trabajo, trabajo y más trabajo", ha aseverado.

El presidente de la Diputación ha asegurado que, mientras el Gobierno lanza titulares y "anuncios millonarios, la corporación provincial "reabrió en junio el puente de la CV-425 después de reconstruirlo por completo".

"Antes, mano a mano con la UME, instalamos un puente militar para restablecer el paso en un punto clave para la gestión de residuos de la provincia", ha puesto en valor.

"Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se preocupaba de pagar publicidad en redes sociales en campañas de desprestigio a nuestro gobierno, nosotros ya estábamos en marcha", ha dicho.

"A día de hoy, hemos reconstruido más de 800 kilómetros de carreteras y 29 puentes, hemos limpiado más de 360 garajes, hemos repuesto más de 1.400 equipos informáticos en 37 ayuntamientos devastados por la riada. La Diputación ha vuelto a ser útil", ha sostenido.

Mompó ha considerado que "esa es la diferencia". "Ellos hacen fotos, nosotros hagamos obras. Ellos venden humo, nosotros trabajamos y resolvemos problemas", ha espetado, al tiempo que ha afirmado que "cuando gobierna el PP, los pueblos avanzan; cuando gobierna el 'sanchismo', los pueblos se estancan".

"Continuemos trabajando, paso a paso, día a día. Cada acción suma para transformar nuestros pueblos, para fortalecer el proyecto del Partido Popular y para mejorar la vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos", ha concluido.

Por otra parte, Mompó ha denunciado "el episodio vergonzoso" del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, "negando directamente la existencia del valenciano" y la "hipocresía" en el caso del exministro José Luis Ábalos, en los problemas con las pulseras antimaltrato y con Gaza.

En relación a este último asunto, Mompó ha criticado que el Gobierno de España es "el número uno al enviar a la Armada en Gaza para proteger a la Flotilla; pero en la provincia de Valencia, después de sufrir la peor catástrofe de nuestra historia, si quieren ayuda, que la pidan", ha afeado.