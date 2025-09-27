El juez manda a prisión a 41 de los 70 detenidos en la operación contra el cártel del Puerto de Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción 15 de València ha decretado este viernes por la noche el ingreso en prisión provisional de 41 de los 70 detenidos a los que ha recibido por su presunta participación en el cártel que introducía cocaína en el Puerto de València.

Para 27 de los detenidos la orden de prisión es incondicional, mientras que los otros 14 pueden eludirla si pagan una fianza, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Asimismo, el magistrado instructor ha dejado en libertad provisional con imposición de medidas cautelares a otros 29 arrestados.

La organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de València, que ha sido desarticulada por la Policía Nacional, utilizaba el Centro Portuario de Empleo para elegir a los estibadores, mediante el amaño de exámenes o la falsificación de test de drogas, para controlar la ubicación de los contenedores que contenían alijos de drogas y alertar de posibles operaciones policiales.

De esta forma, adjudicaban las jornadas y el puesto de trabajo de los estibadores para que estos controlaran cómo colocar los contenedores que contenían droga y alertar de operaciones policiales.

Además, cuando se producía alguna operación policial con la detención de algún estibador, si este entraba en prisión, los empleados del centro de empleo portuario "falsificaban documentos para simular una excedencia con fecha anterior a la detención, para que cuando cumpliera condena volviera a trabajar en la estiba sin problema".

Así lo detalló el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia este viernes, quien también relató que entre los detenidos también se encuentran los "eslabones más bajos", con la implicación de personal del Puerto, entre ellos estibadores, camioneros o empresarios del sector del transporte. "Estaban perfectamente coordinados mediante una clara división de tareas", dijo.

En la operación los agentes han intervenido más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego, tales como un rifle, una escopeta, tres revólveres, un arma corta, dos bolígrafos pistola, dos armas simuladas, abundante munición y tres táser, entre otros. También han llevado a cabo 59 entradas y registros domiciliarios, 53 de ellos fueron simultáneos este lunes.

Los registros se produjeron en las localidades de Valencia, Bétera, Alboraia, Picassent, Chiva, Benetússer, el Perellonet, Balcón de Montroy, la Pobla de Vallbona, Canet d'en Berenguer, Sueca, Godelleta, Albalat dels Tarongers, Mislata, Aldaia, Puçol, Massamagrell, Massalfassar, Sedaví, Algemesí, Quart de Poblet y Sagunt, así como en la isla de Ibiza.

El comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia expuso en un comunicado que en esta operación se han frustrado ocho operaciones de extracción de cocaína y han desarticulado "prácticamente toda la arquitectura delincuencial".