El rechazo de PP y Vox a la propuesta del PSPV para que Mazón renuncie al aforamiento dispara la tensión en Les Corts

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la primera sesión del debate. Jorge Gil / EP

El Debate de Política General se ha retomado este jueves de la misma manera que acabó la primera sesión: con la habitual bronca que divide a los bloques de izquierda y derecha. En esta ocasión, debido a la inadmisión por parte de la Mesa del Parlamento a tramitar dos propuestas de resolución que había presentado el PSPV.

Los socialistas registraron dos textos legales que fueron inadmitidos por el órgano de dirección de la Cámara el miércoles. En uno de ellos, reclamaban que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, renunciara a su condición de aforado y declarara ante la jueza de la dana.

En el otro, pedían "máximo respeto" a las víctimas de la riada; que fueran las primeras en comparecer en la próxima comisión de investigación de Les Corts y que se reprobaran los "exabruptos de un diputado del PP", Salvador Aguilella, mientras las víctimas abandonaban el hemiciclo en la primera jornada del Debate.

La decisión generó un importante enfado en el grupo socialista, que denunció que el PP, con mayoría en la Mesa, "amordazaba" a Les Corts. Y la tensión, lejos de rebajarse con el paso de las horas, ha ido a más tras retomar el pleno este jueves, cuando se deben votar las iniciativas presentadas por los partidos.

Antes de que arrancara la sesión, de hecho, se ha convocado una Mesa y Junta de Síndics para volver a debatir qué hacer con las citadas propuestas después de que los socialistas presentaran un recurso de reposición contra esta decisión, lo que ha provocado un retraso en el inicio del pleno de casi media hora.

En el PSPV denunciaban que no se había motivado el rechazo a sus propuestas de resolución, ni en base a qué artículo del Reglamento de la Cámara se impedía su debate. Por ello, advertían que la decisión de inadmitirlas podía ser declarada nula.

La resolución, sin embargo, no ha cambiado de un día a otro. PP y Vox, con mayoría en la Mesa, han mantenido su postura acogiéndose al artículo 77 del Reglamento de la Cámara. Este expone que las propuestas de resolución pueden rechazarse en caso de que no versen sobre "política general" o que de forma "explícita o implícita" sean una moción de confianza sobre el Consell.

El portavoz del PSPV, José Muñoz. José Cuéllar / Corts

Respecto a la propuesta que afecta al aforamiento del jefe del Consell, la Mesa considera que se proponen actuaciones que, aunque se debatieron en la sesión, no por ello son cuestiones de política general.

De hecho, entienden que se trata de una decisión "de carácter personal", mencionan en relación a que conllevaría que Mazón renunciara a su acta como diputado y compareciera en un procedimiento judicial. Asimismo, añaden que tendría unos efectos políticos "idénticos" a los de una moción de censura: el cese del presidente.

Por su parte, respecto a la reprobación de Aguilella, el órgano de dirección de la Cámara también entiende que no procede porque tampoco puede considerarse que lo que dijese fuera objeto de debate ni forma parte de la política general de la Comunitat Valenciana.

El PSPV irá a los tribunales

Con estos mimbres, desde Vox, su portavoz, José María Llanos, ha justificado el rechazo a la propuesta del PSPV sobre Mazón en que renunciar al aforamiento es "inconstitucional" y está "expresamente prohibido en el reglamento" de Les Corts.

Ha sostenido que supone "una moción de censura encubierta" y que "no es una cuestión a debatir en el Debate de Política General", cuando los socialistas ya "pueden decir lo que quieran en la tribuna y nadie se lo va a impedir".

El portavoz de Vox, José María Llanos. José Cuéllar / Corts

Asimismo ha diferenciado esta propuesta de la aceptada en 2016 para que la exalcaldesa Rita Barberá renunciara a su acta de senadora, ya que se trataba de una cámara diferente a la autonómica.

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, ha incidido en los mismos argumentos: que los socialistas pretenden colar una propuesta de resolución en el debate que, en la práctica, es una "moción de censura encubierta" al presidente de la Generalitat.

El popular ha defendido que su grupo se ha limitado a hacer cumplir el Reglamento de Les Corts y al mismo tiempo ha defendido que Aguilella no se refirió a las víctimas de la dana, sino a los diputados del PSPV que en ese momento salían del hemiciclo.

En cualquier caso, desde el Partido Socialista han advertido que la decisión es "arbitraria" llevarán a los tribunales esta resolución por "prevaricación administrativa". Por lo que la batalla no ha acabado y continuará más adelante en un juzgado.