La verdad tras la visita de un cura al entrenamiento del Valencia CF: la bonita historia de superación de Javier

La verdad tras la visita de un cura al entrenamiento del Valencia CF: la bonita historia de superación de XXX

"Ha tenido que venir el cura para intentar arreglar la situación". Así se ironizaba en redes sociales sobre la presencia de un cura en uno de los entrenamientos del Valencia CF. Pero no se trata solo de eso.

Se trata de la historia de superación de Javier, un niño de 9 años de Valencia que, a su corta edad, ya se ha enfrentado y ha vencido a un cáncer. Concretamente, a un linfoma de Hodgkin.

El cura no es cualquier cura. Es el padrino de Javier, y le ha estado acompañando junto a sus tres hermanos y sus padres.

A Javier le diagnosticaron en el mes de febrero un linfoma de Hodgkin a raíz de un bulto que tenía en el cuello desde el verano anterior. Su madre, Sara, explica que "el niño se encontraba bien, estaba perfecto", pero se alertaron.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, la parte del sistema inmunitario que combate las infecciones y enfermedades. "Es un cáncer maligno pero que tiene bastante buen pronóstico y un índice de curación muy alto", detalla Sara.

Durante su tratamiento para vencer al cáncer, cuatro ciclos de quimioterapia en el hospital La Fe, destaca Sara que Javier recibió clases en el colegio de la unidad de oncología pediátrica.

Allí, destaca su madre cómo estuvo "muy acompañado por los profesores", de los que Javier "se hizo muy amigo".

Antes de acabar el tratamiento de Javier ocurrió la magia, y se comenzó a fraguar esa sorpresa tan especial que tuvo el pequeño en la Ciudad Deportiva de Paterna junto a los jugadores del Valencia CF.

La fundación Pequeño Deseo se puso en contacto con Sara para empezar a idear la sorpresa de Javier. "Me dijeron que querían cumplir el pequeño deseo de mi hijo y que primero tenían que hacerle una entrevista", recuerda.

Y así fue. Con el pretexto de "escribir un cuento para un nene malito", según explica Sara, la fundación entrevistó al pequeño Javier para conocer sus gustos y aficiones sin que sospechase nada.

Como Javier es del Valencia CF, desde la fundación llegaron a la conclusión de que la sorpresa más factible era hacer que conociese a la plantilla del primer equipo. En septiembre, ha ocurrido.

"Estuvimos toda la mañana en la Ciudad Deportiva con todos los jugadores del Valencia CF, fue impresionante", recuerda Sara. En concreto, entraron con Voro, miembro del cuerpo técnico y exjugador profesional, que les enseñó las instalaciones.

Hasta allí también se desplazaron el padre y el hermano de Javier, además de su padrino Carlos, el cura. Son las personas que salen en las imágenes virales de un cura viendo el entrenamiento del equipo.

"Mientras estábamos allí, nos empezaron a llegar mensajes con las imágenes de mi familia en las redes", destaca Sara sorprendida. Y añade: "Estábamos flipando porque no habíamos ni llegado a casa".

El cura Carlos marcó tendencia en ese entrenamiento: "Le decían que bendijese a los jugadores, y a mi hijo que los abrazase porque tenía suerte después de curarse del cáncer".

Sin duda fue una jornada inolvidable para Carlos, pero sobre todo para el pequeño Javier, que volvió a casa con regalos de los jugadores. "Le dieron una camiseta, guantes de portero, un balón... estaba flipando", recuerda su madre.

Por su parte, por caprichos de la vida, la presencia del cura en el entrenamiento tuvo un buen resultado. El Valencia CF venía de recibir seis goles por parte del FC Barcelona, pero ganó en Mestalla en el partido posterior, contra el Athletic Club de Bilbao. Un final feliz para todos.