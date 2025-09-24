El PSPV denuncia el veto de Les Corts a su propuesta para que Mazón declare ante la jueza y renuncie a su aforamiento

El PSPV ha denunciado este miércoles que la Mesa de Les Corts Valencianes ha vetado dos de sus propuestas de resolución para el Debate de Política General. En concreto, aquellas en las que pedían que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, renunciara a su condición de aforado y declarara ante la jueza de la dana.

Pero también una en la que pedían "máximo respeto" a las víctimas de la riada del pasado octubre, así como que fueran las primeras en comparecer en la próxima comisión de investigación de la dana del parlamento valenciano el 30 de septiembre y que se reprobaban los "exabruptos de un diputado del PP", Salvador Aguilella, mientras las víctimas abandonaban el hemiciclo.

Tras la maratoniana primera jornada del Debate de Política General, los grupos parlamentarios han registrado este miércoles sus propuestas de resolución. La Mesa de la Cámara se ha reunido esta mañana para admitir y ordenar todas estas iniciativas de cara a las votaciones que se producirán en la sesión de mañana jueves.

Y la cita ha acabado en polémica por la acusación por parte de los socialistas a los miembros del órgano de dirección del Parlamento valenciano de haber vetado dos de sus iniciativas.

Lo cierto es que el PP, con mayoría en la Mesa, ha decidido inadmitir los dos textos acogiéndose al artículo 77 del Reglamento de la Cámara. Este expone que podrá hacerlo en caso de que las propuestas no versen realmente sobre "política general" (de lo que trata el debate) o que de forma "explícita o implícita" sean una moción de confianza sobre el Consell.

El síndic socialista, José Muñoz, que centró su intervención en reprochar a Mazón la gestión de la tragedia del pasado 29 de octubre, ha lamentado que "esta es la libertad del PP", partido que en la Comunitat Valenciana tiene un presidente "acorralado" y que se dedica, con su mayoría, a "amordazar" a Les Corts.

Al respecto, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "seriedad y respeto" por las instituciones, y ha señalado que el aforamiento "no es algo que se haya inventado Mazón", sino algo que está regulado en el Estatuto de Autonomía y "hay que respetar". A su juicio, los socialistas intentan "saltarse la ley y manejarla a su antojo".

Muñoz ha lamentado que el Parlamento Valenciano "no va a poder hablar en libertad sobre una de las cosas que toda la sociedad valenciana quiere, que es que Mazón vaya a declarar ante la justicia". Por ello, considera que la libertad que propugna el presidente es "para los que piensan como él", mientras que a los que piensan diferente les "prohíbe hablar".

El portavoz del PSPV en Les Corts también ha criticado que Mazón "perdiera ayer una nueva oportunidad de pedir perdón a las víctimas y asumir responsabilidades" y siguiera "con su cinismo y su mentira en una clara huida hacia delante". En este sentido, ha defendido que la Cámara autonómica debe posicionarse en "el respeto a la dignidad de las víctimas" de la dana.

Por su parte, el portavoz popular ha replicado que la bancada socialista es "incongruente", porque no quiere que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, comparezca en Les Corts, algo que no impide "ninguna ley", pero sí quiere que el presidente de la Generalitat vaya a declarar ante la jueza.

Pérez Llorca ha afirmado que hay una investigación judicial en marcha sobre la gestión de la dana y el PP, "al contrario que la izquierda, tiene respeto absoluto por todas las diligencias y autos judiciales". Así, el portavoz del PP ha acusado a la oposición de dedicarse a "hacer ruido y hacer un relato utilizando el dolor de las víctimas".

"Colaborar activamente con la justicia"

El portavoz de Vox, José María Llanos, también se ha desmarcado de los populares y ha afirmado que, si se le llama por el Tribunal Superior de Justicia, Mazón tendrá que declarar y apoyarán que lo haga.

Por su parte, el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha pedido este miércoles que Carlos Mazón "acate la voluntad de más del 80% del pueblo valenciano, que quiere que dimita y que haga lo que cualquier persona normal que tenga la conciencia tranquila".

Así lo ha señalado tras presentar las propuestas del grupo para la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunitat. En una de ellas piden que el Consell "atienda a la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad valenciana y tome las medidas oportunas".

Las propuestas de la coalición también reclaman instar al Gobierno valenciano a "colaborar activamente" con la justicia en la instrucción de la causa penal sobre la gestión de la dana, incluida la "declaración voluntaria" del presidente ante la jueza de Catarroja.

Baldoví ha lamentado que, tras más de siete horas de discurso, Mazón "no tuvo tiempo de contestar a una simple pregunta once meses después de la dana, como dónde estaba entre las 18:45 y las 20:28 horas" aquel 29 de octubre, y ha considerado que se ha convertido en "una mala copia de Isabel Díaz Ayuso" y en un "adicto a la mentira".