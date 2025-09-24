El PP y Vox citan al presidente de la CHJ en la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes

El PP y Vox han acordado citar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes.

Ambos partidos han programado de manera urgente la comparecencia para que tenga lugar el próximo martes 30 de septiembre.

La decisión llega tras la declaración del pasado viernes de Polo como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana.



La reunión de la comisión de investigación de ese día 30 será la segunda sesión dedicada a comparecencias.

El orden del día aprobado la semana pasada incluía la asistencia de seis técnicos -al igual que en la primera sesión, celebrada en julio-, como ingenieros y catedráticos, pese a que la oposición había pedido que acudieran primero las víctimas.

De hecho, todavía queda pendiente de programar la comparecencia de las asociaciones y del propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que podría producirse antes de final de año.

El PP y Vox han priorizado la citación de Polo, quien el pasado viernes declaró durante 8 horas ante la jueza de la dana.

En su interrogatorio justificó la falta de información de la CHJ el 29 de octubre. Así, señaló que, aunque hubiera ofrecido verbalmente los datos que tenían "no eran relevantes" por sí mismos y "ya no se podía reaccionar".