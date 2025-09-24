El juez procesa al organizador del Medusa por la muerte de un joven en 2022 y exime al Ayuntamiento de Cullera

El juez procesa al organizador del festival Medusa por la muerte de un joven en 2022 y exime al Ayuntamiento de Cullera

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca que investiga el accidente del Medusa Festival de Cullera de 2022 ha procesado al organizador del Medusa Sunbeach Festival de Cullera por la muerte de un joven en 2022 y a cuatro responsables de empresas encargadas del montaje de las estructuras.

El juez ha acordado continuar la tramitación de las diligencias contra el organizador del festival y cuatro empresarios porque ve "indicios suficientes" de delito. Así se desprende de un auto que avanzó Las Provincias y ha consultado Europa Press.

Asimismo, acuerda sobreseer el procedimiento contra los responsables municipales del Ayuntamiento de Cullera, municipio donde se celebra el evento.

Según se desprende de su resolución, el juez continúa el procedimiento contra las cinco personas como consecuencia de la infracción objetiva del deber de cuidado y de la diligencia debida, incluida la lex artis de cada uno de los profesionales que han intervenido en el diseño, planeamiento de la actividad y ejecución del montaje de las instalaciones del festival.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del 13 de agosto del año 2022 en este festival celebrado en Cullera y provocó la muerte de un joven de 22 años y 40 heridos.

El suceso se produjo en el momento que un desplome de aire -reventón cálido- impactó sobre el terreno en el que se celebraba el Medusa y produjo vientos de hasta 100 km/h, además de un ascenso de las temperaturas de hasta 10C y un descenso de la humedad.

Esto provocó el desprendimiento de algunas estructuras del escenario y accesos al recinto, que causaron la muerte del joven y las heridas al resto.

Como consecuencia del suceso, un joven de 22 años falleció y 40 personas fueron asistidas, ocho de ellas por el CICU en el lugar y 32 trasladadas a hospitales bien en ambulancia o en transportes privados. De ellas, cinco quedaron hospitalizadas al presentar fracturas.