Gan Pampols critica la "incapacidad" del Gobierno en la reconstrucción tras la dana a las puertas de su salida del Consell

El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Francisco José Gan Pampols, participa en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, este miércoles en Madrid. EFE/Borja Sánchez-Trillo

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha criticado la "incapacidad" del Gobierno de España para abordar la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la fatídica dana del pasado mes de octubre.

"No tengo pruebas para decir que el Gobierno central boicotea la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, pero se podría hacer más y mejor y no se hace, a lo mejor es solo incapacidad”, ha cuestionado Gan Pampols en un desayuno informativo del Fórum Europa.

"Me voy porque tengo el convencimiento de que aquello para lo que llegué se ha cumplido", ha añadido con respecto a su salida del Gobierno Valenciano.

El pasado 12 de septiembre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció que la labor del actual vicepresidente para la recuperación social y económica tras la dana llegaba a su fin y que el 5 de noviembre anunciará un nuevo Consell.

"No me cesan", ha resaltado Pampols, que ha añadido que su compromiso se ha cumplido. "Cuando acabe este año, el 61 % de las iniciativas estarán en marcha, catorce meses después de la tragedia", ha puntualizado.

"Todas las infraestructuras previas están recuperadas, los alumnos están escolarizados, toda la sanidad completa. La Comunidad está funcionando, algunas cosas se han iniciado ya por parte de otras administraciones, otras no. Cada uno debe responder por su parte de responsabilidad", ha señalado.

"No me parece normal en absoluto que después de un año de la tragedia Pedro Sánchez y Mazón no se hayan reunido. No es comprensible", ha criticado.

También ha dicho que no se arrepiente de haber aceptado el cargo, aunque ha lamentado la falta de coordinación entre administraciones, en especial entre la Generalitat y el Gobierno central, que además no ha ejecutado con la misma rapidez que la Administración autonómica.

La Generalitat no tiene con el Gobierno central "un órgano de coordinación, a pesar de que lo he solicitado por escrito y verbalmente, incluido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres", ha criticado.

"Me he reunido con la comisionada actual. Hay posibilidad de mejora futura. Pero por ahora, esto significa que la unidad de esfuerzo es imposible. Y para una catástrofe como esta, no hay otra forma que con un modelo de plan centralizado", ha explicado Pampols.

"Ahora mismo", ha dicho también, "la Administración del Estado trabaja en una línea, la autonómica a su nivel y luego también los municipios".

"El error es que no existe un órgano que maximice esfuerzos y minimice costes. No sé por qué no existe, si tuviera que dar una explicación no sería edificante", ha reconocido.

Víctimas y familiares

Y sobre las familias de las víctimas, considera que "cada uno a su manera intenta pasar el duelo. Hay que ayudarles y no ayuda en nada la crispación y la utilización espuria del dolor. Necesitan saber qué ha pasado y tener la certidumbre de que no va a suceder".

En cuanto a la posibilidad de que Carlos Mazón acabe dimitiendo como president, ha dicho: "Le veo, por ejemplo ayer en Les Corts (en el Debate de política general), firme y decidido, con ideas claras".

Sobre su gestión, ha dicho que “hay una parte" que no va a valorar y "otra injusta". "No se puede acusar de asesinar. No entro a valorar cosas que se sustanciarán, en su caso, en otro sitio. Pero los ataques al hombre me parecen inasumibles", según Gan Pampols.