"Pagafantas", "concejal karateca" o "pulsera de AliExpress": las perlas de un Mazón al ataque en su discurso de cinco horas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su intervención este martes en el Debate parlamentario de Política General. EFE/Biel Aliño

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha enfrentado este martes a su segundo Debate de Política General desde que accedió a la Presidencia del Gobierno valenciano tras las elecciones de mayo de 2023; el primero desde que se produjo la dana el pasado mes de octubre en el que fallecieron 229 personas.

Una cita en la que se ha podido ver a un jefe del Consell realmente cómodo en su intervención en el Parlamento valenciano, que ha tenido una duración de cinco horas y que no solo ha servido para que lanzara la clásica batería de anuncios y promesas para los próximos meses.

También para que hiciera balance de la gestión de su gobierno durante estos dos años o lanzara reproches y todo tipo de mofas al ejecutivo de Pedro Sánchez por los últimos escándalos que les salpican.

Entre ellos, los fallos en las pulseras antimaltrato que se colocan a los agresores acusados de violencia machista para que no se acerquen a las víctimas. "Pulseras de Aliexpress", según las ha bautizado Mazón.

El presidente del gobierno valenciano ha arrancado su discurso enumerando las 44 medidas que pretende poner en marcha a lo largo de los próximos meses: ayudas para afectados de la dana, cambio en la ley de la AVL, pedir al Ministerio de Educación cambios en la PAU para que los alumnos valencianos elijan entre hacer examen de valenciano o castellano en la Selectividad...

Casi una hora después, ha continuado realizando un repaso por las cifras y medidas puestas en marcha por su gobierno, pero también cuestionando la actuación del Gobierno central en los últimos años con respecto a la autonomía: falta de un nuevo sistema de financiación e inversiones territoriales.

En este punto, el jefe del Consell ha recriminado a Compromís que sea un auténtico "pagafantas" por sostener a Sánchez en el Gobierno y, a cambio, no haber hecho valer sus votos en el Congreso en todos estos años para conseguir mejoras para la Comunitat Valenciana.

Durante su discurso, mientras le interrumpían diputados del PSPV, el jefe del Consell les ha advertido que podían estar tranquilos porque él no les iba a "enviar ningún concejal karateka" para que guardaran silencio.

Una clara burla que hacía referencia a lo acontecido hace pocas semanas en Moncada, cuando, en plenas fiestas patronales, un concejal del PSOE se lanzó de un escenario dando una patada al aire para atacar a varios jóvenes que habían coreado insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un suceso que se publicó en varios medios nacionales.

Casi a punto de llegar a las cuatro horas de debate, y en un momento en el que se escuchaba cierto murmullo de los diputados de la oposición hablando entre sí, Mazón se ha quedado en silencio y les ha recriminado. "Tampoco trabajan ustedes tanto durante todo el año como para ahora no prestar atención a lo que voy a hacer".

"No están acostumbrados a que un presidente del Consell trabaje tanto, pero tengo mucho que contarles" ha asegurado mientras sostenía en alto el taco de folios donde llevaba impreso su discurso en el que detallaba las medidas a llevar a cabo en el curso político.

El punto más crítico y tenso del debate ha llegado cuando el presidente del gobierno valenciano ha señalado que la oposición ha utilizado a las víctimas de la dana políticamente y que estas siempre le tendrían a su disposición.

Acto seguido, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha hecho un gesto de "adiós" con la mano y ha abandonado el lugar que ocupaba en el palco de invitados. Algo que ha motivado que los diputados del PSPV en ese momento hayan decidido hacer lo propio y marcharse del hemiciclo.

"Son las 14:00 y todavía no han comido", ha gritado en ese momento el diputado del PP Salvador Aguilella en referencia a que los socialistas abandonaban el hemiciclo cansados tras cuatro horas de discurso de Mazón. Una alusión al lamento de Pedro Sánchez en el que se quejaba de que eran las 17:00 de la tarde y todavía no había comido.

La frase de Aguilella ha despertado la reacción de todo el grupo parlamentario de Compromís, pero en particular del diputado Gerard Fullana.El parlamentario se ha encarado con el popular al grito de: "¿Cómo que son las 14:00 y aún no han comido? Que ha muerto mucha gente". "¡¿Cómo que aún no han comido?!", ha reiterado Fullana.

Minutos después, también todos los diputados de la coalición han dejado su escaño, por lo que tan solo Vox y el PP, además de los consellers, han permanecido en el interior de la Cámara asistiendo al discurso del presidente del Gobierno valenciano.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha hecho un receso de la sesión de 5 minutos. Pero tras retomar la sesión, la oposición ha permanecido fuera. Por lo que Mazón ha terminado el discurso con medio hemiciclo vacío. Tan solo le escuchaban los suyos.