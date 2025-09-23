Mazón dará a los afectados por la dana ayudas para comprar viviendas, cheques bebé y 500€ en material escolar

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha enfrentado este martes al primer Debate de Política General desde que tuvo lugar la dana el pasado 29 de octubre. Una cita en la que ha aprovechado para anunciar un paquete de ayudas a las personas que se vieron afectadas por las inundaciones.

Entre ellas, el jefe del Consell ha prometido 30 millones de euros en ayudas para aquellos que vieron su casa "dañada o destruida" por la riada para que puedan comprarse una nueva vivienda.

También ha asegurado que la Generalitat dará un cheque bebé para aquellas familias que residan en los municipios devastados y hayan tenido hijos en estos últimos 11 meses o estén a punto de hacerlo.

Entre las medidas para aliviar la cuesta de septiembre, Mazón también ha anunciado una ayuda de 500 euros en las localidades de l'Horta Sud para la compra de material escolar. O la aprobación de una partida de 1 millón de euros destinada a librerías, archivos y bibliotecas que se vieron afectados por las inundaciones del pasado octubre.

El también líder de los populares valencianos también ha lanzado promesas que afectan al ámbito educativo, sanitario y proyectos legislativos de calado, como un nuevo Plan Simplifica o la reforma de la ley de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, para la que necesitará el apoyo de la oposición, dado que requiere una reforma del Estatuto de Autonomía.

Entre las medidas más relevantes, ha avanzado que su partido llevará a Les Corts Valencianes una nueva ley para "blindar" la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años. Una medida puesta en marcha por el anterior gobierno valenciano conformado por PSPV y Compromís y que acabó de consolidarse el pasado ejercicio.

Cambios en la EBAU

Por otra parte, Mazón ha anunciado que la Conselleria de Educación solicitará al Ministerio de Educación cambios en las Pruebas de Acceso a la Universidad para los estudiantes valencianos. La intención es que los alumnos puedan elegir entre hacer examen de Lengua Castellana o Valenciano.

Una medida que, sin embargo, es difícil que el Gobierno acepte porque Lengua Castellana es una asignatura troncal, no optativa. En caso de que la respuesta por parte del Ejecutivo central sea negativa, la Generalitat Valenciana pedirá que se pueda elegir entre valenciano y castellano para calcular la media obtenida en la Selectividad.

El motivo, según ha explicado el presidente del gobierno valenciano, es que la media de las notas de la PAU en las Comunidades Autónomas donde existe una lengua cooficial suelen ser más bajas que las que obtienen los estudiantes en otras autonomías: Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia y Comunitat Valenciana.

Por ello, la intención de la Conselleria es realizar esta petición al Ministerio para que los alumnos valencianos no vean perjudicadas su media de acceso a la universidad. Además, también ha anunciado que el próximo lunes firmará el acuerdo plurianual de financiación de las 5 universidades públicas valencianas.

Recuerdo a las víctimas

El presidente del gobierno valenciano, que ha llegado a primera hora de la mañana al Parlamento valenciano, ha comenzado su intervención recordando a las 229 víctimas mortales de la dana. "El rastro de la riada es una cicatriz dolorosa sobre el territorio y una herida colectiva que nos acompañará por siempre a los valencianos", ha dicho.

Minutos antes, familiares de las víctimas de la riada se concentraban en las puertas del Parlamento valenciano para pedir su dimisión e increpaban a su llegada a los miembros del gobierno valenciano y la dirección del grupo parlamentario Vox, principal apoyo en Les Corts Valencianes del PP.