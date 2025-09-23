Mazón acusa a la izquierda de "utilizar políticamente" a las víctimas de la dana y PSOE y Compromís salen del pleno

Momento de máxima tensión en el Debate de Política General que se celebra este martes en Les Corts Valencianes.

Los representantes de las víctimas de la dana y PSPV y Compromís han abandonado el hemiciclo y la tribuna de invitados casi cuatro horas después de que comenzara la intervención del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Minutos antes, el jefe del Consell había realizado un repaso por la gestión de la riada del pasado 29 de octubre y sostuviera que las víctimas "siempre" le tendrán a su disposición.

"Algunos han acudido con miedo a reunirse conmigo", ha señalado tras insinuar que la oposición ha intentado "utilizar y manipular políticamente a las víctimas en los últimos meses".

Acto seguido, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha hecho un gesto de "adiós" con la mano y ha abandonado el lugar que ocupaba en el palco de invitados. Algo que ha motivado que los diputados del PSPV en ese momento hayan decidido hacer lo propio y marcharse del hemiciclo.

"Son las 14:00 y todavía no han comido", ha gritado en ese momento el diputado del PP, Salvador Aguilella, en referencia a que los socialistas abandonaban el hemiciclo cansados tras cuatro horas de discurso de Mazón. Una alusión al lamento de Pedro Sánchez en el que se quejaba de que "eran las 17:00 de la tarde" y todavía no había comido.

La frase de Aguilella ha despertado la reacción de todo el grupo parlamentario de Compromís, pero en particular del diputado Gerard Fullana.

El parlamentario se ha encarado con el 'popular' al grito de: "¿Cómo que son las 14:00 y aún no han comido? Que ha muerto mucha gente". "¡¿Cómo que aún no han comido?!", ha reiterado Fullana.

Minutos después, todos los diputados de la coalición también han dejado su escaño, por lo que tan solo Vox y el PP, además de los consellers, han permanecido en el interior de la Cámara asistiendo al discurso del jefe del Ejecutivo autonómico.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha hecho un receso de cinco minutos. Pero tras retomar la sesión, la oposición ha permanecido fuera.

Durante esta pausa, Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, ha advertido que Mazón "nunca" les ha tendido la mano ni les ha abierto el Palau de la Generalitat para reunirse.

También ha asegurado, no obstante, que no quieren reunirse con él ni quieren legitimarlo "de ninguna manera". "A nivel personal y político no dan la talla. Ni siquiera hoy no hemos tenido contacto con ellos, ni con PP ni con Vox. Agachan la cabeza cuando nos ven", ha advertido.