Doyou Media reúne a expertos en un foro en Valencia para reflexionar sobre bulos y desinformación en la era digital

Doyou Media reúne a expertos y medios de comunicación en el I Foro 'Alerta Bulo', donde reflexionarán sobre las noticias falsas y la desinformación en la era digital.

Tendrá lugar el próximo 2 de octubre en el Sabadell Hub de Empresas, con el patrocinio de la Generalitat Valenciana.

El evento nace como un espacio de reflexión crítica sobre los riesgos de la desinformación y su impacto en la calidad democrática.

Bajo el lema La desinformación como amenaza a la convivencia y la democracia, el foro tiene como objetivo fomentar el debate en torno al papel de los medios en la percepción ciudadana de los grandes temas de actualidad y sus consecuencias. Asimismo, se abordarán las dinámicas internas y externas que configuran la agenda mediática.

En un contexto marcado por la polarización política, las emergencias climáticas y los acontecimientos disruptivos que sacuden a la Comunidad Valenciana, se propone repensar el panorama informativo desde el rigor y la transparencia.

La jornada contará con la participación de los directores de los principales medios de comunicación valencianos, expertos en comunicación digital y representantes institucionales.

Todos ellos examinarán los mecanismos públicos de comunicación y la necesidad de autocrítica en el contexto mediático actual, analizando las estrategias desarrolladas en los últimos años y su contribución a la transparencia y a la construcción de una conversación pública más plural.

"El bulo ha pasado a formar parte de la narrativa social. Solo desde el periodismo riguroso y la autocrítica podemos combatir esta lacra que amenaza la convivencia. Es fundamental que los medios de comunicación se impliquen en la autocrítica y trabajen en la construcción de un relato veraz", señala Luis Motes, CEO de Doyou Media.

Así, el programa concentrará en una sola mañana un completo recorrido por distintas perspectivas profesionales y académicas.

La sesión arrancará a las 09:30h con la recepción de asistentes y, tras la bienvenida institucional a cargo de Luis Motes, CEO de Doyou Media, se dará paso a una primera mesa con los directores de informativos Pep Magraner (À Punt), Vicente Climent (La 8 Mediterráneo) y Álvaro Errazu (Es.Diario CV).

Tras un breve café, llegará el turno del ámbito universitario con una ponencia doble a cargo de Marga Cabrera (UPV) y Elvira García de Torres (UCH-CEU), quienes debatirán sobre el impacto de las redes sociales y el ecosistema digital.

Posteriormente, los directores de cabeceras de referencia como Jesús Trelis (Las Provincias), Joan-Carles Martí (Levante-EMV), Bernardo Guzmán Montoro (Cadena SER CV) y Víctor Romero (delegado en Valencia de El Confidencial) protagonizarán un debate coral en el que se abordarán los principales retos del sector.

La jornada concluirá con un espacio para preguntas y participación del público, consolidando el Foro Bulo como un punto de encuentro plural y necesario para reflexionar sobre el presente y futuro de la información en la Comunitat Valenciana.

El panel está dirigido a profesionales del periodismo y la comunicación, representantes institucionales, sectores empresariales y estudiantes universitarios.

Los objetivos se centran en fomentar el debate, la autocrítica y la búsqueda de soluciones frente a los desafíos que plantea la desinformación en el actual escenario mediático valenciano. La asistencia al I Foro 'Alerta Bulo' es gratuita pero requiere inscripción previa.