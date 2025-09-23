Compromís quiere saber cuántas entrevistas ha rechazado Mazón desde la dana en À Punt y medios privados

Han pasado 11 meses desde la dana más virulenta vivida en la Comunitat Valenciana; dejó 228 víctimas mortales a su paso. Y Compromís quiere saber por qué el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha sido entrevistado desde entonces por ningún medio de comunicación, ni público ni privado.

El grupo parlamentario que lidera Joan Baldoví en Les Corts Valencianes ha registrado una serie de preguntas escritas para conocer si la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, ha solicitado alguna entrevista al jefe del Consell desde que se produjo la riada del pasado 29 de octubre.

"¿Se ha solicitado por parte de À Punt alguna entrevista al presidente de la Generalitat para hacer balance y valorar la gestión ante las gravísimas consecuencias de la dana a su paso por el territorio valenciano?", recoge el texto registrado por la diputada Nathalie Torres.

La pregunta no queda ahí, pues la coalición quiere conocer, además, cuándo lo hicieron, a quién se le trasladó la petición, a través de qué medio se envió el requerimiento y si existía alguna previsión para ser emitida un día concreto.

Pero, sobre todo, en Compromís quieren saber también qué respuesta ofreció Presidencia de la Generalitat a la petición de entrevistar al jefe del Consell, si es que esa se produjo. La intención, en definitiva, es conocer si Presidencia ha rechazado que Mazón se someta a una entrevista en profundidad durante todo este tiempo.

La coalición, no obstante, tampoco descarta la posibilidad de que haya sido la propia cadena, que cambió de dirección y presidencia en enero, la que no haya solicitado tal encuentro.

Por ello, Torres pregunta en su escrito que, si À Punt no hubiera reclamado entrevistar a Mazón, si la radiotelevisión pública "¿considera que, diez meses después de la situación acontecida a raíz de la dana a su paso por el territorio valenciano, este hecho tiene la suficiente relevancia periodística como para entrevistarle?".

Medios privados

No es la única pregunta que el grupo parlamentario ha registrado con la intención de conocer cuántas entrevistas ha rechazado el jefe del ejecutivo valenciano en el último año tras la catástrofe.

La diputada de Compromís ha presentado una segunda pregunta en el Parlamento valenciano, dirigida en este caso al Consell, para que aclare si el presidente del gobierno valenciano ha recibido "alguna solicitud de entrevista".

Y si es que sí, "cuándo se recibieron", por parte de "qué medios de comunicación", para ser "emitidas cuándo y en qué formatos", así como "cuáles fueron las respuestas recibidas".

Por último, la coalición se pregunta si Mazón "tiene previsto conceder alguna entrevista a través de la televisión o la radio públicas para explicar su gestión a raíz de la dana a su paso por el territorio valenciano".