Baldoví le advierte a Mazón que está "acabado": "Cómo de mal está la cosa en el PP que su alternativa es Paco Camps"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que el "inmoral" Consell del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está "acabado".

Así, ha lanzado un "mensaje de esperanza" y ha presentado "la alternativa a este desgobierno" con una serie de medidas como recibir a las víctimas de la dana en el Palau de la Generalitat, la puesta en marcha de Unitat Valenciana d'Emergències (UVE) y un Servei Valencià de Meteorologia.

Baldoví ha abierto su intervención durante el Debate de Política General recordando el "momento infame" en el que las asociaciones de víctimas presentes en Les Corts han abandonado el hemiciclo durante la mañana porque el presidente "ha insultado a las víctimas a la cara con su chulería y soberbia".

"Ni con todo el dinero del mundo podrás comprar el perdón del pueblo valenciano, porque el pueblo valenciano tiene una cosa que tú no tienes: dignidad", ha afirmado.

El síndic ha aseverado que no conoce "una persona más descarada, más inmoral y más cínica" que Mazón.

Así, ha denunciado "la negligencia en la gestión, el menosprecio a las víctimas y la mentira a los valencianos".

Ha reprochado que Mazón no haya dedicado "ni un minuto" de su discurso a explicar dónde estaba el 29 de octubre y le ha instado a "presentarse ante la jueza de Catarroja y decirle cómo se tomó en serio la emergencia del 29 de octubre".

A su juicio, "viendo las últimas novedades judiciales", Mazón "está más cerca de correr en el patio de la prisión de Fontcalent que en un parque natural".

Baldoví también ha criticado la gestión durante la emergencia de otros miembros del Consell, como la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, quien "se conectó cinco minutos al Cecopi y se fue a dar premios", o el conseller de Educación, José Antonio Rovira, "pasó olímpicamente de una dana que ponía en peligro y en riesgo la vida de miles de niños".

En esta línea, ha subrayado que el "ejemplar" pueblo valenciano "no merece sufrir este gobierno negligente" y ha aseverado que "lo que falla no solo es la gestión, falla también el modelo".

Baldoví ha asegurado que el Consell "está acabado, es el pasado" y que "ha llegado el momento de hablar de futuro".

"Hay esperanza porque cuando nos pongan las urnas delante no perdonaremos tanta infamia y tiraremos a este grupo de irresponsables", ha indicado, para presentar "la alternativa a este desgobierno" a través de una serie de propuestas articuladas en "diez compromisos por un gobierno digno".

Medidas de Compromís

En primer lugar, se ha referido a la atención de las víctimas de la dana y se ha comprometido a "reabrir a todas las víctimas de la dana el Palau de la Generalitat y pedirles disculpas en nombre de la institución", además de la puesta en marcha de ayudas psicológicas, el impulso de la reconstrucción y la preparación ante futuras emergencias.

Seguidamente, se ha referido a un nuevo modelo de emergencias, con la puesta en marcha de la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE); la creación de un cuerpo único de bomberos y la gestión directa del 112 y la creación de un Servei Valencià de Meteorologia que colabore con Aemet.

En tercer lugar, se ha comprometido a la recuperación de "los derechos recortados por PP y Vox" con una "mega-ley". En este punto ha incluido "recuperar una televisión plural y en valenciano" y "justicia fiscal", entre otras cuestiones.

Baldoví ha presentado, en cuarto lugar, medidas para garantizar una vivienda digna, que inciden en la eliminación de apartamentos turísticos en municipios donde el acceso a la vivienda sea difícil y la declaración de zonas tensionadas para limitar los alquileres, entre otras acciones.

Otros de los compromisos formulados por la coalición valenciana han aludido a "priorizar la educación pública"; la "salud, bienestar e inclusión como derecho, no negocio"; "hacer caso a la ciencia contra el cambio climático"; "una nueva revolución industrial valenciana"; la "reforma y modernización de la Generalitat" y la "defensa de la agenda valenciana".

"Mazón continúa porque Vox ha traicionado a los valencianos manteniéndolo por puros intereses electorales. Piensan que les va mejor tener un incompetente de presidente. Mazón continúa porque su partido no ha encontrado manera de quitarlo, porque no tiene sustituto. Cómo está de mal la cosa que la alternativa a Mazón es Francisco Camps. Mazón continúa porque Feijóo no ha querido quitarlo porque los valencianos le importan entre poco y nada", ha aseverado Joan Baldoví.

No obstante, ha advertido que "más pronto que tarde" el pueblo valenciano irá a las urnas y "volverá a estar a la altura". Mientras ese momento llega, ha insistido en que "hay esperanza porque hay un pueblo decente que merece un Gobierno decente".

Réplica de Mazón

En su contestación, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afeado a Baldoví, el "pagafantas de Pedro Sánchez", que no haya valorado sus anuncios pese a las "casi tres horas que ha tenido para prepararse algún comentario" y que haya hecho "lo de siempre, insultarme".

Además, ha cuestionado "cuál es el papel" de la coalición tras la dana: "Porque aparte de llamarme asesino y de pedirme que dimita, ¿alguien ha escuchado a Baldoví durante estos 11 meses decir la palabra reconstrucción?".

Dicho esto, ha preguntado al síndic a "quién representa hoy", "qué es Compromís" y ha cuestionado si van a llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación de la dana en el Congreso.

"Porque he escuchado a lo que sea que es Compromís decir una cosa y exactamente la contraria", ha dicho, en alusión a los diputados Alberto Ibáñez y Àgueda Micó.

También ha interpelado a Baldoví sobre "lo que piensa Compromís" de la oficialidad del valenciano en Europa, de "las pulseras de AliExpress", de Mónica Oltra o de los 'bous al carrer'. "No sé lo que es, si es un club de ajedrez, la conspiración permanente o el club de las purgas", ha expresado.

Sobre el valenciano, el jefe del Consell ha afeado a Baldoví que le guste "el negocio de la lengua, de sus plataformas, de los negocios de sus certificados de valenciano, de sus productoras, de los negocios de sus subvenciones" para "volver al pancatalanismo, a la policía lingüística y al modelo valencianista catalanista". "No son ustedes más que un club", ha afirmado.

Y ha deslizado sobre los exámenes del valenciano: "¿Le parece casualidad que de repente este año y por primera vez la nota más repetida haya sido un 6,9? ¿Sabe que a partir del 7 tienen gratuitamente el certificado del C1 gratuito?".

Respecto a las propuestas planteadas por el síndic de Compromís, Mazón ha advertido a Baldoví que los sindicatos de bomberos "se negaron" a crear la UVE, que solo era "un chiringuito de enchufados para colocar a dos o tres amigos de José María Ángel".

También ha preguntado sobre la creación de una agencia meteorológica valenciana: "¿Es que la Aemet no funciona? ¿Es que no hace bien sus previsiones? ¿Es que no acierta? ¿Es que dice que hay una dana que se va a la serranía de Cuenca, no se atreve a reconocerlo y lo oculta?".

En su réplica, Baldoví ha contestado a Mazón que él es "el pagafantas de Vox" y ha considerado que el jefe del Consell ha sido durante este martes "una mala copia de Isabel Díaz Ayuso", al tiempo que ha asegurado que ha visto a un "abogado Mazón preocupado por las encuestas". "Veo que le van muy mal", le ha espetado.

Finalmente, Mazón ha reprochado al síndic de Compromís su "nivel" y ha argumentado que con ese "carácter" resulta "imposible" que exista "alguna mínima posibilidad de ponerse de acuerdo para que el Gobierno cumpla con la Comunitat".