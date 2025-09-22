El Gobierno valenciano a Iberdrola a las 19.37 del día de la dana: "Catarroja arrasado, Utiel arrasado, Requena drama"

A las 19.37 horas del día de la dana, los municipios de Catarroja y Utiel ya se encontraban "arrasados", mientras que la situación en Requena era de "drama". Son los mensajes de Whatsapp que la Conselleria de Industria remitió el pasado 29 de octubre a un directivo de i-DE (distribuidora de Iberdrola).

Así consta en un Informe que Iberdrola ha remitido a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, en el que se incluyen comunicaciones, notas e instrucciones mantenidas e intercambiadas entre i-DE con el Ministerio para la Transición Ecológica, la Delegación del Gobierno y la Consellería de Industria como consecuencia de la riada.

En el referido documento, avanzado por eldiario.es y consultado por Europa Press y Efe, se recogen esas comunicaciones ordenadas de forma cronológica y se incluyen el listado de las conversaciones telefónicas salientes registradas en la centralita, las que han quedado registradas en el histórico de los móviles corporativos y de las que se tiene recuerdo por parte de las personas de la compañía.

Entre ellas, está también la transcripción del contenido de los WhatsApps; pantallazos de los correos e imágenes de las cartas enviadas desde la mercantil, que omite todos los datos de carácter personal de personas ajenas a i-DE por la normativa de protección de datos.

Quien recibe esos mensajes enviados desde la Conselleria de Industria es Guillermo Raga, director de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en la Región Este.

Precisamente, Raga informó a la Conselleria la tarde de aquel 29 de octubre de "la caída de una línea de 132kV cerca de la ST Catadau", que había disparado "cuatro circuitos de 220kV y dos circuitos de 400kV", lo que provocó "grandes oscilaciones en la red".



Alrededor de las 16:40 informaba a la Administración autonómica de que había tres subestaciones eléctricas (Catadau, Carlet y Alginet) sin servicio, y que estaba "en precario" todo el suministro de Cullera y Gandia.

Tres horas más tarde, a las 19:37, desde Industria se transmite a este directivo de Iberdrola un escueto mensaje: "Catarroja arrasado"; segundos después, "Utiel arrasado"; a continuación, "Requena drama"; y junto con un "me vas diciendo, por favor".

El directivo de Iberdrola, a las 19.38, afirma llevar 30 minutos en la autovía metropolitana conocida como 'pista de Silla' y trata de salir de Valencia.

Casi media hora más tarde, a las 20.06, la distribuidora de Iberdrola le traslada que se están inundando más subestaciones y "ya son 80.000 personas sin suministro".

A las 20.08, apenas tres minutos antes de que Emergencias enviase el mensaje Es-Alert a la población, el interlocutor de la Conselleria de Industria dice: "Estoy muy pendiente de lo que me digas para informar a la consellera y al presidente".

Poco después, a las 20.26, Raga vuelve a informar al interlocutor de la Conselleria de que el número de clientes afectados sin suministro sumaba "ya casi 125.000", y que finalmente debe dar la vuelta para regresar a Valencia ante la imposibilidad de circular hacia el sur.

"Vamos a ver qué podemos reparar sin tener que desplazarnos mucho y lo demás lo dejaremos para mañana por la mañana por no correr riesgos", añade.

Afectados

El referido informe de Iberdrola a Les Corts incluye, además, un apartado en el que se detallan los problemas que tuvieron los trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) para acceder o salir de sus puestos de trabajo.

"La mayoría de los trabajadores de la central viven en poblaciones situadas en el eje Cofrentes-Requena y en el eje Cofrentes-Almansa, con trayectorias de acceso independientes hasta la llegada a la central. Dichos trabajadores disponen de un servicio de autobús para el desplazamiento al trabajo desde las 7.30, con salida a las 15.06", apunta el texto.

Durante aquel 29 de octubre, "las carreteras del eje Cofrentes-Requena quedaron impedidas en la zona de la pedanía del Pontón, y hubo que gestionar una ruta alternativa", relata el informe de Iberdrola.

Esa ruta se habilitó a las 7.02 horas del 30 de octubre por Casas Ibáñez, Minglanilla y Utiel, de modo que a las 10.30 horas de aquel día los autobuses con 150 empleados fueron escoltados por la Guardia Civil hasta la central.

Por lo que respecta a la situación del suministro eléctrico que la empresa traslada a la Conselleria, el 30 de octubre a las 11.03 horas se cifró en 155.000 los clientes afectados.